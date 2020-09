W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej Szłapka przekazał, że od 2019 r. fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka otrzymała od agencji publicznych i ministerstw łącznie ponad 16 mln zł. „Trzy umowy są związane z Ministerstwem Sprawiedliwości, ze Zbigniewem Ziobrą. Chodzi o trzy umowy z Funduszem Sprawiedliwości - tym funduszem, który ma zajmować się pomaganiem ofiarom przestępstw. To są kwoty na 13,3 mln zł” – powiedział poseł KO.

„Zwróciliśmy się dzisiaj z wnioskiem do pana prezesa (Najwyższej Izby Kontroli) Mariana Banasia, z wnioskiem o kontrolę NIK w Funduszu Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w fundacji Lux Veritatis. Po pierwsze, o sprawdzenie, czy te pieniądze zostają wydawane rzetelnie, ale po drugie – czy fundacja Lux Veritatis w ogóle ma prawo do startowania w konkursach ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości” – powiedział.

Dodał, że o jednej z tych umów, dotyczącej projektu „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan”, opiewającej na 7,16 mln zł, informował portal OKO.press. „Natomiast są dodatkowe umowy na projekt +Prawda a historia+, kwota prawie 5,5 mln zł, oraz projekt +Bezpieczni w rodzinie+ za 658 tys. zł” – przekazał Szłapka.

„Od 29 maja staramy się sprawdzić, jak wyglądało wsparcie dla jednej tylko z inicjatyw Tadeusza Rydzyka – fundacji Lux Veritatis” – powiedział Szłapka. Wyjaśnił, że wówczas zwrócił się z wnioskiem do fundacji o dostęp do informacji publicznej. „Okazało się, że tylko w 2019 r. i pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. fundacja Lux Veritatis otrzymała 27 umów z różnych agencji publicznych, ministerstw na kwotę ponad 16 mln zł” – zaznaczył.

Podkreślił, że chciał dowiedzieć się od fundacji Lux Veritatis jaki związek z pomaganiem ofiarom przestępstw mają podpisane z resortem sprawiedliwości umowy. „Takich informacji nie uzyskaliśmy. Odpowiedź, którą uzyskaliśmy z fundacji jest taka, że nie ma potrzeby odpowiadania i pokazywania załączników konkretnych umów” - powiedział Szłapka.

Zaznaczył, że fundacja Lux Veritatis nie ma żadnego związku ze zwalczaniem przestępczości, ani pomaganiem ofiarom przestępstw. „A jest wspomagana przez Zbigniewa Ziobrę na kwotę 13,3 mln zł. To jest coś niedopuszczalnego” – podkreślił polityk.

Szłapka dodał, że o. Tadeusz Rydzyk jest dużym i wpływowym biznesmenem mocno powiązanym z obozem rządzącym. „M.in. dlatego, że zbudował imperium medialne, które ma bardzo dużą wartość wyborczą z punktu widzenia środowiska PiS. I to imperium medialne jest bardzo mocno dotowane z pieniędzy publicznych” - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a szefem Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą trwa rywalizacja o względy Tadeusza Rydzyka. „Ale nie rywalizują o te względy z pieniędzy partyjnych, tylko z pieniędzy publicznych" - podkreślił.

„To jest przekazywanie publicznych pieniędzy, tych, które mają pomagać ofiarom przestępstw, na przekupywanie Tadeusza Rydzyka, tylko po to, żeby wspierał polityków Solidarnej Polski, i żeby w konflikcie między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą wsparł Zbigniewa Ziobrę” – ocenił.

Podkreślił, że będzie składał kolejne wnioski o dostęp do informacji publicznej ws. wsparcia o. Tadeusza Rydzyka. „Jeżeli nie będziemy uzyskiwać dodatkowych informacji, to nie wykluczamy oczywiście wniosków do prokuratury ani wniosków do sądu administracyjnego, ponieważ i Fundusz Sprawiedliwości, i fundacja Lux Veritatis mają absolutny obowiązek ujawniania pieniędzy publicznych, które są przekazywane” – zaznaczył Szłapka.