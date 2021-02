Jak wyjaśnił ekonomista, "Monitor stabilności zadłużenia" jest corocznym raportem publikowanym przez Komisję Europejską, w którym eksperci Komisji określają, jaka będzie stabilność finansów poszczególnych krajów UE w ciągu najbliższych 10 lat przy różnych scenariuszach bazowych, np. określonym wzroście PKB czy poziomie stóp procentowych.

"Przy dobrej trajektorii zadłużenia państwo oznaczane jest na zielono, natomiast w sytuacji, gdy wysokość zaciągniętego długu publicznego może stanowić zagrożenie dla stabilności finansów danego kraju, oznacza się na żółto lub czerwono. W najnowszym raporcie KE Polska jest jedynym krajem członkowskim, który we wszystkich scenariuszach bazowych, nawet tych stresowych, oznaczony został na zielono" - powiedział Czaplicki.

Zaznaczył również, że założenia KE przy poszczególnych scenariuszach są "bardzo konserwatywne, ostrożne". Np. KE zakłada, że wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie wolniejszy niż prognozują to eksperci innych międzynarodowych instytucji finansowych czy NBP. "Biorąc pod uwagę ostrożność Komisji, mogłoby się okazać, że Polska będzie ograniczała relację długu do PKB szybciej niż prognozują to unijni eksperci" - skomentował Czaplicki.

Wcześniej główny ekonomista PKO BP odniósł się do raportu KE pisząc na Twitterze: "Komisja Europejska oceniła stabilność finansów publicznych wszystkich państw UE. Polska najlepsza - jedyny kraj całkowicie "na zielono" na heat mapie poniżej. Zdecydowana odpowiedź ws. zagrożenia scenariuszem "drugiej Grecji". Debt Sustainability Monitor: https://ec.europa.eu/info/publications/debt-sustainability-monitor-2020_en

Do raportu KE odniósł się podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, raport pokazuje siłę polskich finansów publicznych. “Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych" - podkreślił.

“Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na +zielono+ (...) to są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - dodał.

“Wchodzimy w rok 2021 z bardzo dobrym stanem finansów publicznych. (...) Cały wielki program Prawa i Sprawiedliwości ogniskował się na tym, żeby w Ministerstwie Finansów wypracować zdrowe, solidne mechanizmy realizacji stanu finansów publicznych, realizacji budżetu państwa (...) i to powiodło się w znacznym stopniu” - mówił szef rządu.