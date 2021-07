Nowelizacja tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych. Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu.

ZUS przypomina, że prowadzący sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec, jednak muszą spełnić warunki wskazane w przepisach i wykazać m.in. spadek przychodów o 40 proc. w określonych miesiącach.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne mogą także uzyskać świadczenie postojowe tyle razy, w ilu miesiącach zanotowali spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wypłaci świadczenie postojowe pięć razy w wysokości 2080 zł. Aby uzyskać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek RSP-SK.

Dyrektor Departamentu Realizacji Dochodów ZUS Agata Wiśniewska-Półtorak wskazuje, że zainteresowanie pomocą w ramach nowej odsłony tarczy jest stosunkowo duże.

"Do tej pory przyjęliśmy blisko 200 wniosków o świadczenie postojowe. Jeśli chodzi o zwolnienie z opłacania składek to takich wniosków trafiło do ZUS już ponad 180. Przypominam, że o zwolnienie mogą się ubiegać również przedsiębiorcy, którzy opłacili składki. Jeśli spełnią odpowiednie warunki na ich kontach pojawi się nadpłata. Mogą wówczas złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie)" – wyjaśnia Wiśniewska-Półtorak.

Z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. mogą być także zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (kod PKD 79.90.A). Posłuży do tego wniosek RDZ-M.

Wnioski o zwolnienie ze składek i postojowe można składać od 23 lipca, wyłącznie elektronicznie – przez platformę PUE ZUS. Tam również ZUS zamieści informację o statusie wniosku. Wnioski o umorzenie składek (RDZ-SK dla sklepików szkolnych oraz RDZ-M dla pilotów wycieczek i przewodników) będzie można złożyć do końca września.