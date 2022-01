Senat wprowadził do ustawy budżetowej na 2022 r. szereg poprawek, w tym tę podnoszącą prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji do 7,6% z 3,3% oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów do 7,8% z 3,6%.

Poprawkę tę Senat uzasadniał tym, że pod koniec grudnia ub.r. prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformował, że według wstępnych prognoz banku centralnego, średnioroczna inflacja wyniesie 7,6% w 2022 roku. Maksymalny poziom inflacji będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. i wyniesie 8,3% r.r, następnie będzie ona się stopniowo obniżać - do 6,2% r/r w grudniu 2022 r.

Sejm odrzucił te poprawki.

Był też przeciwny m.in. poprawce, zakładającej zwiększenie wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego),

Opowiedział się przeciw zwiększeniu o 10 mld zł zapisanych w budżecie w budżecie na 2022 r. środki na transformację energetyczną (na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych).

Odrzucił też poprawki, dotyczące przesunięć w budżecie i zwiększenia wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych, w tym poprawkę zakładającą przekazanie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. A także przekazanie dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla policji i straży granicznej i 390 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach.

Był przeciwny poprawce zwiększającej o 100 mln zł wydatki na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększającej o 100 mln zł wydatki na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

- zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

- środki na kluczowe programy społeczne, takie jak "Rodzina 500+", "Dobry Start", czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

- 2,2% PKB na obronność,

- zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Wskaźniki gospodarcze:

- Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

(ISBnews)