Z sondy DGP wśród kilkudziesięciu polskich miast wynika, że choć wniosków szybko przybywa, to wypłata pieniędzy jeszcze nie ruszyła. Wojewodowie mówią, że mają środki zabezpieczone na ten cel, ale do miast, z którymi rozmawialiśmy, jeszcze nie trafiły. Między innymi dlatego w gminach nie ma jednomyślności, czy rozpatrywać podania, które już zostały złożone.

Poprosiliśmy MSWiA o wyjaśnienie wątpliwości. Do zamknięcia wydania odpowiedzi nie nadeszły. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że resort planuje na początek tygodnia konferencję, podczas której odniesie się do sprawy.

W Siemianowicach wnioski wpływają, ale nie są rozpatrywane ze względu na zmieniające się rozporządzenie do tzw. specustawy dla Ukrainy w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia. – Nie ma w nim też m.in. jednoznacznej wykładni tego, kto ma być organem właściwym do rozpatrywania i realizacji wniosków. Pytanie zasadnicze: czy adresatem przepisów jest gmina, czy jednostka organizacyjna gminy – mówi Piotr Kochanek, rzecznik miasta. Tutaj dodatkowo dowiadujemy się, że potrzebny jest również moduł informatyczny do obsługi świadczenia, bo bez niego trudno będzie zapanować nad tym, kto je dostał, a kto nie.

W Opolu do piątku wpłynęły 93 wnioski (pierwsze 21 marca). Żaden nie został rozpatrzony, choć ustawodawca dał na to 30 dni. – To wymaga podjęcia czynności kontrolnych, łącznie ze sprawdzeniem warunków zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – opisuje Adam Leszczyński, rzecznik miasta, i podkreśla, że Opole nie otrzymało jeszcze środków na ten cel. Szacunkowa wartość wniosków to 220 tys. zł.