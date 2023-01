Socha zaznaczyła, że w Polsce nadal istnieją gminy, w których nie ma żadnego żłobka ani przedszkola.

Reklama

"Naszym głównym celem jest tak zmienić Program Maluch+, aby wszystkie bariery, które do tej pory powodowały, że samorządy miały trudności ze zrealizowaniem takich inwestycji, z budową żłobków, żeby te bariery konsekwentnie likwidować" - powiedziała.

Reklama

Poinformowała, że ogłoszony dziś przez MRiPS Program Maluch+ został skonstruowany inaczej niż poprzednie edycje. "Ten program ma rekordowy budżet. To jest 5,5 mld zł zaplanowane do roku 2029 r." - zastrzegła.

Zaznaczyła, że samorządy będą miały 3 lata na to, by wybudować nowy żłobek lub zaadaptować istniejące budynki i kolejne 3 lata dofinansowania do utrzymania opieki żłobkowej do wysokości 800 zł na jedno miejsce. "Aby zachęcić samorządy - szczególnie te, w których nie ma jeszcze żłobków - do tego, by rozważyły podjęcie takiej inwestycji, stworzyliśmy specjalny algorytm, który ten budżet przeznaczony na budowę, na tworzenie nowych miejsc dzieli na wszystkie gminy istniejące w Polsce" - poinformowała.

Zaznaczyła, że na utworzenie jednego miejsca w żłóbku dla samorządów przewidziane zostały środki w wysokości 35,8 tys. zł. Natomiast dla pozostałych podmiotów, takich jak osoby fizyczne, prawne lub instytucje publiczne przewidziane zostały środki w wysokości 12 tys. zł.

"Każda gmina może wystąpić o środki, które przewiduje dla niej algorytm bądź wyższe" - mówiła Socha. Wyjaśniła, że samorządy, które pytają o to, czy mogą rozważać inwestycje większe niż te, które wyliczył dla nich algorytm, mogą to zrobić.

"Kwota wyliczona przez algorytm nie jest kwotą maksymalną. Zachęcam i apeluję do samorządowców, aby składając wnioski (...) zgłosiły rzeczywiste zapotrzebowanie, które widzą na terenie swojej gminy, nie ograniczając się do tego, co przewidział dla nich algorytm" - podkreśliła.

Poinformowała, że wnioski można składać do 19 lutego. "Żeby złożyć wniosek nie będzie konieczny w przypadku samorządów nawet tytuł do nieruchomości np. działki, na której ta inwestycja ma powstać, ani dokładny opis inwestycji. To ma być podanie zapotrzebowania liczby miejsc, które dany samorząd chce utworzyć" - zastrzegła. (PAP)

Autor: Iwona Żurek, Karolina Kropiwiec

iżu/ kkr/ mhr/