Pomoc dla Ukrainy. Jak wypadamy na tle świata?

Największe wsparcie dla Ukrainy płynie oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Według danych Instytutu Gospodarki Światowej w Kiloniiod początku wojny do 20 listopada wartość bezwzględna pomocy z USA sięgnęła 47,8 mld euro. Składało się na nią 22,8 mld euro pomocy wojskowej, 9,9 mld euro pomocy humanitarnej i 15 mld euro pomocy finansowej. W tym ujęciu Polska jest piątym najhojniejszym darczyńcą. Od początku wojny do 20 listopada polska pomoc dla Ukrainy wyniosła ponad 3 mld euro (z czego 1,82 mld euro to pomoc wojskowa, 0,18 mld euro - pomoc humanitarna i 1 mld euro - pomoc finansowa).

Z tych samych danych wynika, że to niemałe zaangażowanie USA jest dużo mniejszym obciążeniem dla amerykańskiej gospodarki niż wkład takich państw jak Estonia, Łotwa czy Polska. Wkład USA to 0,23 proc. PKB, podczas gdy 335 mln euro pomocy z Estonii odpowiada 1,1 proc. PKB tego kraju kraju. W przypadku Łotwy pomoc w wysokości ponad 313 mln euro to 0,93 proc. PKB.

Trzecim krajem, którego budżet jest najbardziej obciążony pomocą Ukrainie, jest Polska, która przekazała sąsiadowi ze wschodu pomoc w wysokości 0,5 proc. swojego PKB.

Podczas niezapowiedzianej wizyty w Kijowie Joe Biden ogłosił najnowszy, wart 460 mln dol. pakiet wsparcia zbrojeniowego dla Ukrainy. Na liście znalazły się m.in. pociski do systemów HIMARS i artylerii kalibru 155 i 120 mm.

Ilu obywateli Ukrainy przebywa obecnie w Polsce?

Z danych z bazy PESEL wynika, że obecnie w Polsce przebywa 950 tys. uchodźców z Ukrainy - informował w poście na Twitterze 27 grudnia 2022 Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Razem z osobami, które w Polsce przebywały przed wybuchem wojny, łączna liczba obywateli Ukrainy wynosi ok. 2,3 mln. 90 proc. stanowią kobiety i dzieci, a 6 proc. to osoby starsze. Największa liczba obywateli Ukrainy przebywa na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.

Ile Polska wydała na pomoc ukraińskim dzieciom?

Według danych za listopad 2022 r. świadczenia społeczne związane z dziećmi dla obywateli Ukrainy ze statusem uchodźcy wynosiły ok. 200 mln zł miesięcznie. W kwocie tej zawiera się wypłata świadczenia 500 plus dla 328 tys. ukraińskich dzieci. Ponadto 12 tys. rodziców korzystała z Kapitału Opiekuńczego, a 141 tys. ze świadczenia 300 plus. Zasiłki rodzinne pobierało 53 tys. osób.

W polskich szkołach uczy się 191 tys. uczniów z Ukrainy, co stanowi 65 proc. wszystkich ukraińskich dzieci przebywających w Polsce. Połowa ukraińskich dzieci w wieku przedszkolnym (43 tys.) przebywających w Polsce korzysta z opieki przedszkolnej.

Inne wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy to finansowe wsparcie zakwaterowania uchodźców w prywatnych domach Polaków. Na świadczenia w wysokości 40 zł za osobę za dzień dla Polaków przyjmujących pod dach uchodźców z Ukrainy wydano ok. 1,7-2 mld zł. W kwocie tego świadczenia zawarte są koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ponad milion osób skorzystało z jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – czyli wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na start.

Łączne koszty pomocy Ukrainie

Jak podał na Twitterze Bartosz Marczuk, Polska w 2022 roku na pomoc Ukrainie wydała łącznie około 35-40 mld zł. Największą część tek kwoty stanowi pomoc militarna. Wydatki na broń przekazaną Ukrainie to kwota rządu 10 mld zł. 6 mld zł to wsparcie dla ukraińskich uchodźców bezpośrednio z budżetu państwa. Pomoc ze strony samorządów i organizacji pozarządowych to kolejne 10 mld zł. Do tego dochodzi ok. 10 mld zł prywatnej pomocy Polaków.

Zatrudnienie Ukraińców obniża koszt pomocy

Od początku wojny, czyli od 24 lutego 2022 w urzędach pracy na podstawie Specustawy zarejestrowało się 770 tys. osób z Ukrainy, a ok. 60-70 proc. z nich pracuje. To od 320 tys. z 450 tys. osób, które pracują i odprowadzają podatki do polskiego budżetu. W 2022 było to ok. 4 mld zł.