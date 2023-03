Reklama

W komunikacie przekazanym w czwartek PAP resort przypomina, że po raz piąty emeryci i renciści otrzymają swoje trzynaste świadczenia.

"Trzynastka" do wypłaty

"To aż 15,4 mld zł dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów. Jako rząd Zjednoczonej Prawicy jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzięki rekordowej waloryzacji świadczeń i realizowanym przez nas programom możemy wesprzeć osoby, które przez wiele lat ciężko pracowały i zasługują na spokojną, godną emeryturę. Dbamy o to od pierwszych dni naszych rządów i nie zatrzymujemy się w tych działaniach. W tym roku na stałe planujemy również wprowadzić wypłatę czternastych świadczeń, które są bardzo ważnym wsparciem w szczególności dla osób pobierających najniższe świadczenia" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to 1588,44 zł (brutto).

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z urzędu wraz kwietniową emeryturą lub rentą. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych trzynastka jest wypłacana w maju wraz z tymi świadczeniami.

Dla kogo trzynasta emerytura?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest to świadczenie, mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

