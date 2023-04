W badaniu agencji badawczej Smartscope na zlecenie Interii zapytano respondentów o to, czy wiek emerytalny powinien zostać obniżony, zrównany dla kobiet i mężczyzn, oraz czy powinien on zostać podniesiony. Obecnie wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat, zaś dla mężczyzn 65.

Z badania wynika, że 47 proc. respondentów jest zdania, iż wiek emerytalny powinien zostać obniżony; tak na to pytanie odpowiedziało 52 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn. Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiedziało się natomiast 44 proc. respondentów, w tym 53 proc. mężczyzn, oraz 36 proc. kobiet. Z badania wynika również, że 20 proc. badanych (w tym 14 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn) uważa, iż obecny wiek emerytalny powinien zostać podniesiony.

Wiek i wykształcenie

Z sondażu przeprowadzonego dla Interii wynika, że poparcie dla obniżenia wieku emerytalnego ma związek m.in. z wiekiem. Za przejściem na wcześniejszą emeryturę jest najwięcej osób młodych i średnim wieku, w grupach wiekowych 25-34 lata, oraz 35-44 lata. Wpływ ma także wykształcenie – 57 proc. badanych z wykształceniem poniżej średniego i 42 proc. badanych z wykształceniem wyższym uważa, że wiek emerytalny powinien zostać obniżony.

Poparcie dla postulatu wcześniejszego przejścia na emeryturę wyrażają także częściej mieszkańcy wsi (54 proc.) niż mieszkańcy największych miast (40 proc.). Wpływ ma także sytuacja rodzinna – za obniżeniem wieku opowiada się 53 proc. rodziców i 43 proc. osób nieposiadających dzieci.

Kiedy na emeryturę?

W badaniu agencji badawczej Smartscope zapytano także o to, jaki wiek zakończenia pracy zawodowej byłby optymalny dla kobiet i dla mężczyzn. 64 proc. badanych wskazało, że mężczyźni powinni przechodzić na emeryturę w wieku późniejszym niż kobiety, zaś 35 proc. odpowiedziało, że wiek emerytalny powinien być taki sam niezależnie od płci.

Sondaż Interii pokazuje także, że średnio Polacy wskazują, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę w wieku 59 lat, a mężczyźni - 62.

„Na pytanie o to, jaki wiek zakończenia pracy zawodowej byłby dla nich optymalny, najwięcej mężczyzn odpowiedziało, że wcześniej niż pozwalają na to obecne regulacje prawne. Najwięcej - 36 proc. mężczyzn - chciałoby przejść na emeryturę w wieku poniżej 65 lat. 28 proc. uważa, że dobrym pomysłem byłoby uzależnienie momentu przejścia na emeryturę od stażu pracy. 15 proc. ocenia, że obecne przepisy im odpowiadają, a 65. rok życia to idealny moment na emeryturę. Zaledwie 8 proc. mężczyzn jest zaś gotowych pracować dłużej niż do ukończenia 65 lat. Średnio Polacy wskazują, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę w wieku 59 lat, a mężczyźni – 62” – podała Interia.

Kobiety wolą staż pracy

Kobiety pytane w badaniu o optymalny wiek, w jakim powinny przechodzić na emeryturę, odpowiadały, że chciałoby przechodzić na emeryturę przed 60. rokiem życia (30 proc.). Za utrzymaniem obowiązujących regulacji było 26 proc. kobiet i tyle też opowiedziało się za tym, by o przejściu na emeryturę decydował staż pracy. Za zwiększeniem wieku emerytalnego opowiedziało się z kolei 7 proc. badanych kobiet.

Badanie agencji badawczej Smartscope na zlecenie Interii zostało zrealizowane od 29 marca do 3 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wielkość próby wyniosła 1115 osób. Badanie realizowano przy zastosowaniu techniki CAWI - na panelu badawczym.

autor: Anna Jowsa