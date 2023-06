Mimo wojny w Ukrainie to kwestie ekonomiczne nadają ton przedwyborczej debacie publicznej w Polsce. Rząd wziął właśnie na tapet temat, w którym może się pochwalić osiągnięciami, przy okazji uderzając w opozycję. Mowa o zwiększeniu wpływów budżetowych, dzięki którym uruchomiono liczne programy społeczne, polegające głównie – niestety – na przelewach pieniężnych. Na ulicach pojawiły się billboardy z pytaniem „Gdzie te pieniądze były zakopane?” – to nawiązanie do słów premiera Donalda Tuska z 2014 r. Politycy PO wówczas szyderczo powątpiewali w możliwości sfinansowania 500+, czego zapewne dzisiaj żałują.

Reklama

„Kampanię informacyjną” rozpoczęło też nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów, co oczywiście, jak przekonuje, nie ma związku ze zbliżającymi się wyborami (sic!). Resort przygotował stronę „Skąd miliardy dla budżetu” w domenie podatki.gov.pl. Znajdziemy tu analizę osiągnięć władzy na polu zwiększania wpływów podatkowych. Analizę odpowiednio podrasowaną, żeby sukcesy PiS wyglądały na większe, a zaniedbania PO-PSL robiły silniejsze wrażenie.

Reklama

Treść całego wywiadu można przeczytać w piątkowym wydaniu DGP.