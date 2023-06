Reklama

Wartość złota

Wartość złota w zasobach NBP zwiększyła się w ciągu miesiąca o ponad miliard dolarów do 16,6 mld dol. Z szacunków DGP wynika, że w ostatnim miesiącu zaangażowanie w złoto ze strony naszego banku centralnego zwiększyło się o ok. 0,62 miliona uncji. Miesiąc wcześniej był wzrost o ok. 0,48 miliona uncji.

Oznaczałoby to, że tylko w maju ilość złota w posiadaniu NBP zwiększyła się o ponad 19 ton, a w ostatnich dwóch miesiącach o około 34 tony. Z naszych szacunków wynika, że w końcu minionego miesiąca w zasobach NBP były 262,5 tony złota monetarnego.

Rezerwy walutowe

Ogólna wartość rezerw walutowych wynosiła w końcu maja 176,2 mld dol. W przeliczeniu na euro były to 165,2 mld. W przeliczeniu na amerykańską walutę wartość rezerw zmniejszyła się o 1,9 mld, ale w euro był wzrost o prawie 3,2 mld. To efekt znaczącego umocnienia dolara na międzynarodowych rynkach.

– Jest to już drugi z rzędu miesiąc nadspodziewanej skali wzrostu rezerw. Zwraca uwagę, że ponownie, mimo intensywnego skupowania środków przez NBP, kurs złotego w maju istotnie się umacniał. Być może zakupy NBP miały ograniczyć skalę aprecjacji – ocenił Piotr Sroczyński, ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.