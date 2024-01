W poniedziałkowym tekście "GW" zwrócono uwagę, że Agencja Badań Medycznych jest finansowana przede wszystkim z naszych składek na zdrowie. "Co roku w styczniu Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje jej 0,3 proc. swoich przychodów. W tym roku ma to być 460 mln zł. Agencja ma otrzymać także rekordową dotację z budżetu państwa w wysokości 280 mln zł", a "wraz z rosnącym budżetem rosną koszty działania agencji" - czytamy w artykule. W tym roku - jak wskazano - zgodnie z zapisami ustawy budżetowej mają to być 64 mln zł. "Część tej kwoty zostanie przeznaczona na przeprowadzkę do nowej siedziby" - podała "GW".

Z biurowca w Centrum Warszawy do Varso Tower

Siedziba ABM, jak zauważono, "mieści się w 19-kondygnacyjnym biurowcu (...) w ścisłym centrum stolicy". "Piętra mają po 550 m kw. W momencie powstania w 2019 r. ABM zatrudniała ok. 20 pracowników. Wynajęła jednak całe piętro. Teraz agencja zatrudnia ponad 100 osób i wynajmuje przy Moniuszki już cztery piętra. Takie warunki można uznać wręcz za luksusowe, biorąc pod uwagę, że już biura, w których przypada po 13–14 m kw." - pisze "GW".

"GW" podała, że "na rzekomo złe warunki narzekała w rozmowach z pracownikami m.in. Marta Glazar, dyrektor biura agencji", która "wysłała w listopadzie do pracowników e-mail z informacją o planowanej przeprowadzce" do Varso Tower. "Średnia cena za wynajem to 37–40 euro za m kw., ale to zależy od piętra – im wyższe, tym większe opłaty" - wskazała "Gazeta Wyborcza".

Klauzule poufności

Według informacji zamieszczonych w artykule ABM dopytywana o powody wyboru tego miejsca odpowiedziała: "Umowy najmu powierzchni przy ul. Moniuszki oraz ul. Chmielnej zawierają klauzule poufności informacji dotyczących postanowień i warunków zawartych umów. Zgodnie z treścią klauzul udostępnienie informacji o charakterze poufnym, przede wszystkim kosztów najmu powierzchni, może nastąpić jedynie po otrzymaniu zgody drugiej strony umowy. Agencja dziś wystąpiła do Wynajmujących o udzielenie takich zgód z terminem udzielenia odpowiedzi do dnia 8 stycznia 2024 r. Po uzyskaniu zgody odpowiemy na pani pytania".

