W najnowszym wydaniu miesięcznika makroekonomicznego PIE oceniono, że Polska skutecznie przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). "Szacunki za 2023 r. sugerują utrzymanie solidnych wyników" - wskazali eksperci.

3,9 proc. PKB

Podkreślono, że według danych Narodowego Banku Polskiego na temat bilansu płatniczego w pierwszych 10 miesiącach 2023 r. do Polski napłynęły BIZ o wartości 113 mld zł. Dane za listopad i grudzień nie są jeszcze dostępne, ale - jak zaznaczono w miesięczniku PIE - utrzymanie bieżącego trendu sugeruje, że w całym roku wartość bezpośrednich inwestycji wyniesie około 133 mld zł.

"Taki wynik oznaczałby napływ inwestycji zagranicznych o wartości 3,9 proc. PKB" - podkreślili eksperci PIE.

Lepszy wynik niż w krajach regionu

Powołując się na dane UNCTAD, analitycy wskazali, że w latach 2020-2022 do Polski napływały BIZ o wartości ok. 3,7 proc. PKB. Zwrócono uwagę, że to więcej niż w większości krajów naszego regionu, takich jak Czechy (3,5 proc.), Rumunia (3,0 proc.) czy Słowacja (0,1 proc.). Wskazano, że lepszy wynik zanotowały Węgry (4,6 proc.), głównie ze względu na agresywne przyciąganie chińskich inwestycji w obszarze elektromobilności. Wynik Polski był także lepszy od wielu krajów rozwijających się z innych regionów świata.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego w Polsce. (PAP)