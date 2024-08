Krajowy Plan Odbudowy i jego kamienie milowe

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program mający na celu wzmocnienie polskiej gospodarki oraz odbudowę potencjału rozwojowego, który został utracony w wyniku pandemii COVID-19. Środki z KPO mają wesprzeć realizację nowych inwestycji, przyspieszyć wzrost gospodarczy oraz zwiększyć zatrudnienie. Program ten obejmuje 57 inwestycji i 54 reformy, które docelowo mają poprawić konkurencyjność kraju oraz podnieść poziom życia obywateli. Każdy kraj Unii Europejskiej realizuje w ramach KPO własny program inwestycji i reform, zaakceptowany przez Komisję Europejską.

Kamienie milowe w KPO to konkretne cele i wskaźniki, które muszą zostać osiągnięte w określonym czasie. Wśród nich znajdują się m.in. transformacja cyfrowa czy zielona, inteligentna mobilność, która obejmuje rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego oraz wprowadzenie opłat rejestracyjnych uzależnionych od emisji pojazdów.

Kolejna rewizja KPO w 2025 roku

W 2025 roku planowana jest kolejna rewizja Krajowego Planu Odbudowy (KPO), która ma uwzględniać zmiany dotyczące opłat rejestracyjnych dla samochodów spalinowych. Planowane opłaty rejestracyjne miałyby być uzależnione od ilości emitowanych tlenków azotu i dwutlenku węgla. Dochody z tych opłat mają być przeznaczone na rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego oraz na redukcję negatywnych efektów transportu.

Wiceminister Jan Szyszko zapowiedział jednak, że rząd będzie dążył do usunięcia tego zapisu z KPO. Planowane jest wyeliminowanie podatku od samochodów spalinowych, oraz wprowadzeniu w jego miejsce systemu dopłat. Opłaty od zanieczyszczeń mają być skierowane przede wszystkim do dużych firm utrzymujących floty pojazdów, które w największym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. "Wprowadzenie opłat, które będą skierowane do korporacji, które odpowiadają ponad proporcjonalnie za ilość emisji w Polsce - już ma sens. Takie korporacje zazwyczaj mają budżety, które pozwalają na dostosowanie emisyjności floty do wymaganych norm" - przekazał wiceminister.