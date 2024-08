Deficyt budżetowy powyżej unijnych limitów

Deficyt budżetowy Polski znacząco przekracza limity dopuszczane przez Unię Europejską. Potrzebne są zatem nowe wpływy podatkowe i cięcie wydatków. Pierwsze kroki w tym kierunku już widać.

Akcyza na papierosy

Będzie wyższa akcyza na wyroby tytoniowe i nowatorskie. Po zmianach dochody z tego podatku oraz VAT w latach 2025–2027 wyniosą corocznie odpowiednio 4,2, 4,3 i 4 mld zł. Rząd oficjalnie tłumaczy to troską o zdrowie Polaków, jednak od osób z branży tytoniowej słychać, że w trakcie konsultacji w Ministerstwie Finansów padały także argumenty budżetowe.

Akcyza na alkohol

Na razie rządzący nie planują podwyższania akcyzy na alkohol. Co nie oznacza, że nie pojawi się nowa opłata w 2025 r. – Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia. Rozmawiamy o wprowadzeniu „opłaty małpkowej” – zasugerował wczoraj w Radiu Zet minister finansów Andrzej Domański.

Od 2025 r. ma obowiązywać też w Polsce unijny globalny podatek minimalny CIT. Sprawi on, że giganci, których skonsolidowany przychód wynosi minimum 750 mld euro w co najmniej dwóch z czterech ostatnich lat obrotowych, muszą uiścić CIT w państwach członkowskich na poziomie 15 proc. Jeśli zapłacą mniej, to zostanie na nich nałożony podatek wyrównawczy.

