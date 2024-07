Stabilne finanse ZUS

W wakacje ZUS wchodził w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Z udostępnionych nam danych wynika, że do końca maja w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (to z niego ZUS wypłaca m.in. emerytury i renty) stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął 85,6 proc. (mówi o tym w wywiadzie obok prezes zakładu).

Jeśli wynik ten uda się utrzymać do końca roku, to będzie on lepszy niż w 2022 r. Wtedy stopień pokrycia wynosił 85 proc. i był najwyższy od czasu reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Doktor Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej ocenia, że sytuacja jest dużo lepsza od prognoz sprzed kilkunastu lat.

– A to dlatego, że gospodarka dobrze się rozwija, a po drugie – ratuje nas zmiana trendu migracyjnego. Polska jest atrakcyjnym krajem dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację ekonomiczną – mówi ekspert.

