Coroczną podwyżkę akcyzy do 2027 r. zakłada obowiązująca obecnie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. MF chce dodatkowego wzrostu akcyzy na papierosy o 25%.

Ile zyska budżet?

"Jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, to szacujemy je w przedziale od 4 do 5 mld zł. Nie są to gigantyczne wpływy, ale faktycznie istotne" -powiedział Domański w TVP Info.

Podkreślił, że mapa drogowa "po prostu się nie sprawdziła".

Regularne podwyżki akcyzy

Od 2022 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem podnoszone są stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Mapa drogowa zakłada, że podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrasta co roku o 5%, natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy - o 10%.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała na początku lipca, że obowiązująca do 2027 r. mapa drogowa corocznych podwyżek akcyzy - o 5% na alkohol i o 10% na papierosy - powinna zostać skorygowana, a wzrost tego podatku powinien być większy.

