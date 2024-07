Ograniczenie dostępności "małpek"

Minister finansów Andrzej Domański będzie rozmawiał z minister zdrowia Izabelą Leszczyną na temat ewentualnego ograniczenia dostępności sprzedaży miniaturek alkoholi (tzw. małpek), wynika z wypowiedzi ministra. Co do zasady nie ma planów podnoszenia akcyzy na alkohol ponad to, co wskazano w tzw. mapie drogowej, dodał.

Akcyza na alkohol

"Akcyzy na alkohol w tej chwili nie planujemy podwyższać. W sensie utrzymuje się tzw. mapa drogowa dla akcyzy w obszarze alkoholu. I tak już w tej chwili w cenie alkoholu akcyza stanowi potężny udział. Ja mogę zwrócić uwagę, że niepokój budzi wciąż bardzo wysoka sprzedaż tzw. małpek, które zalewają polskie miasta. Wiem, że ich sprzedaż jest również bardzo wysoka w godzinach porannych i to budzi niepokój zarówno pani minister zdrowia, jak i mój. Będziemy tutaj jeszcze dyskutować" - powiedział Domański w TVN24.

"Będziemy jeszcze rozmawiać z panią minister zdrowia na temat konkretnych działań, jakie można byłoby podjąć. […] Myślę, że taka rozmowa odbędzie się jeszcze w tym tygodniu" - dodał.

Od 2022 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem podnoszone są stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Mapa drogowa zakłada, że podatek akcyzowy na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrasta co roku o 5%, natomiast na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy - o 10%.

Minister finansów zapowiedział wprowadzenie od 2025 r., dodatkowej akcyzy na papierosy, wyższej o 25% w porównaniu do obowiązującego harmonogramu corocznych podwyżek.

(ISBnews)