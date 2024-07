Akcyza na papierosy i alkohol. Minister finansów podał szczegóły

Akcyza na papierosy wzrośnie o 25 proc. w porównaniu do aktualnego planu corocznych podwyżek do 2027 roku w ramach tzw. mapy drogowej - poinformował szef resortu finansów Andrzej Domański. Akcyza na alkohol ma pozostać bez zmian w stosunku do mapy drogowej.