Wzrost wydatków na ochronę zdrowia

W 2023 r. całkowite wydatki na ochronę zdrowia były o 45,4 mld zł większe niż w 2022 r.

Znacząco w górę poszły wydatki publiczne - w 2023 r. wyniosły 197,8 mld zł i były o 53,2 mld zł wyższe niż w 2022 r. (5,8 proc. PKB). Natomiast mniej niż w 2022 r. - o 7,8 mld zł - Polacy wydali w ub. roku na zdrowie z własnej kieszeni - w sumie 43,8 mld zł. Było to również mniej niż w 2021 r. (46,6 mld zł).

Jak część wydatków na zdrowie trafiła do szpitali

W 2022 r. największy strumień pieniędzy trafił do szpitali - 42,2 proc. kwoty wydatków bieżących na ochronę zdrowia (w 2021 r. - 38,4 proc.), a następnie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - 26,8 proc. (w roku 2021 - 25,3 proc.). Do sprzedawców detalicznych i innych dostawców dóbr medycznych trafiło 18,8 proc. (w roku 2021 - 20,2 proc.) - w tym w większości do aptek, którym przekazano ponad 16,8 proc. ogółu środków (w roku 2021 - 18 proc.).

W raporcie GUS podkreślono, że w latach 2014-2023 publiczne nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o 153,7 proc. - z 72,9 mld zł w 2014 r. do 184,8 mld zł w ub.r.

Informacja o wydatkach ponoszonych na ochronę zdrowia w latach 2021-2023 zawiera dane pochodzące z dwóch źródeł: wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia, opracowywane przez GUS oraz informację o nakładach publicznych na ochronę zdrowia, opracowywaną przez Ministerstwo Zdrowia.

Różnice metodologiczne w raportach GUS i Ministerstwa Zdrowia

Ze względu na różnice metodologiczne, dane te różnią się między sobą. Podstawowa różnica polega na tym, że Narodowy Rachunek Zdrowia obejmuje bieżące wydatki na zdrowie, zarówno publiczne, jak i prywatne, natomiast nakłady publiczne na ochronę zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy, odnoszą się wyłącznie do środków publicznych i nie obejmują wydatków samorządowych. (PAP)