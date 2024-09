Deficyt w budżecie państwa

Resort podał w komunikacie, że po sierpniu 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły 409,36 mld zł, tj. 60% planu, wydatki - 498,01 mld zł, tj. 57,5% planu.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Dochody z VAT

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 20,7% r/r (tj. ok. 33,3 mld zł) i wyniosły 194,2 mld zł po sierpniu 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT w tym czasie wzrosły o 25,7% r/r (tj. ok. 12 mld zł) do 58,8 mld zł, zaś z podatku CIT były niższe o 22,9% r/r (tj. ok. 12,4 mld zł) i wyniosły 41,7 mld zł.

"Dochody z VAT w sierpniu br. były wyższe o 3,9 mld zł, tj. 19,5% r/r i wyniosły ok. 23,9 mld zł. Wykonanie wpłat VAT w sierpniu dotyczy transakcji ekonomicznych w lipcu. Na dochody z VAT w sierpniu 2024 r. wpłynęły wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Na dynamikę dochodów z VAT pozytywnie wpłynęła również sprzedaż detaliczna, która wzrosła w lipcu nominalnie o 5% r/r" - czytamy w komunikacie.

Dochody z CIT

W przypadku dochodów z CIT należy pamiętać, że ze względu na inne terminy rozliczenia rocznego dane miesięczne są nieporównywalne z poprzednim rokiem. W 2024 r. termin rozliczenia rocznego CIT (zapłaty nadwyżki podatku należnego nad wpłaconymi zaliczkami - dopłaty) za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia, podkreślono.

"W efekcie w kwietniu br. obserwowaliśmy wysokie dochody budżetu państwa z CIT wynikające z dopłat podatku w rozliczeniu rocznym. W 2023 r. termin uregulowania dopłat z tytułu rozliczenia rocznego (za 2022 r.) miał miejsce pod koniec czerwca" - czytamy dalej.

Dochody z podatku akcyzowego

Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 57,9 mld zł i były wyższe o ok. 3,3 mld zł (tj. 6,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień

"W okresie styczeń-sierpień 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 42,8 mld zł i było niższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 2,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2023 r." - napisano też w komunikacie.