Na kontach Polaków pojawią się wpłaty od Państwa do 25.09.2025

Chodzi o czternastą emeryturę, czyli dodatkowe, jednorazowe świadczenie wypłacane co roku emerytom i rencistom. Świadczenie ma na celu wsparcie seniorów w trudniejszym okresie, najczęściej tuż przed jesienią. Tzw. „czternastka” wypłacana jest z urzędu.

Reklama

Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku?

Kwota czternastej emerytury w 2025 roku jest powiązana z minimalną emeryturą. Ta od marca 2025 wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1079,81 netto. Tyle właśnie wyniesie pełna 14. emerytura przed potrąceniem podatków i składek zdrowotnych.

Kto dostanie pełną czternastą emeryturę, a komu zostanie obniżona?

Pełną czternastkę w 2025 roku dostaną osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia tego progu. Przykłady:

Jeśli ktoś ma emeryturę 3000 zł , to przekracza limit o 100 zł. Jego czternastka będzie niższa o 100 zł.

, to przekracza limit o 100 zł. Jego czternastka będzie niższa o 100 zł. Emeryt z rentą 3200 zł brutto: 1878,91 - (3200 - 2900) = 1578,91

Kiedy wypłaty czternastej emerytury w 2025 roku?

Rząd zapowiedział, że wypłaty „czternastki” ruszą we wrześniu 2025 roku. Dokładne terminy są powiązane z kalendarzem wypłat emerytur i rent:

Data wypłaty 14. emerytury

1 września 2025

5 września 2025

6 września 2025

10 września 2025

15 września 2025

20 września 2025

25 września 2025

Do 25 września 2025 roku wszyscy uprawnieni powinni mieć pieniądze na kontach.

Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę?

Nie. Wypłata odbywa się automatycznie. ZUS i KRUS wypłacają czternastkę razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba wypełniać żadnych wniosków ani kontaktować się z urzędami.

Kto nie otrzyma czternastki w 2025 roku?

Osoby, które dostają świadczenie powyżej ok. 4 678,91 zł brutto, nie zakwalifikują się – bo wyliczona kwota spadnie poniżej minimalnej granicy 50 zł brutto.

Czy czternastka wlicza się do dochodu i opodatkowania?

Czternastą emeryturę obejmuje:

podatek dochodowy,

składka zdrowotna,

Nie wlicza się jej jednak do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej lub dodatek osłonowy.

14. emerytura 2025 - kto ile dostanie do 25 września 2025?