Na kontach Polaków pojawią się wpłaty od Państwa do 25.09.2025
Chodzi o czternastą emeryturę, czyli dodatkowe, jednorazowe świadczenie wypłacane co roku emerytom i rencistom. Świadczenie ma na celu wsparcie seniorów w trudniejszym okresie, najczęściej tuż przed jesienią. Tzw. „czternastka” wypłacana jest z urzędu.
Ile wynosi czternasta emerytura w 2025 roku?
Kwota czternastej emerytury w 2025 roku jest powiązana z minimalną emeryturą. Ta od marca 2025 wynosi 1878,91 zł brutto, czyli 1079,81 netto. Tyle właśnie wyniesie pełna 14. emerytura przed potrąceniem podatków i składek zdrowotnych.
Kto dostanie pełną czternastą emeryturę, a komu zostanie obniżona?
Pełną czternastkę w 2025 roku dostaną osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia tego progu. Przykłady:
- Jeśli ktoś ma emeryturę 3000 zł, to przekracza limit o 100 zł. Jego czternastka będzie niższa o 100 zł.
- Emeryt z rentą 3200 zł brutto: 1878,91 - (3200 - 2900) = 1578,91
Kiedy wypłaty czternastej emerytury w 2025 roku?
Rząd zapowiedział, że wypłaty „czternastki” ruszą we wrześniu 2025 roku. Dokładne terminy są powiązane z kalendarzem wypłat emerytur i rent:
Data wypłaty 14. emerytury
- 1 września 2025
- 5 września 2025
- 6 września 2025
- 10 września 2025
- 15 września 2025
- 20 września 2025
- 25 września 2025
Do 25 września 2025 roku wszyscy uprawnieni powinni mieć pieniądze na kontach.
Czy trzeba składać wniosek o czternastą emeryturę?
Nie. Wypłata odbywa się automatycznie. ZUS i KRUS wypłacają czternastkę razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba wypełniać żadnych wniosków ani kontaktować się z urzędami.
Kto nie otrzyma czternastki w 2025 roku?
Osoby, które dostają świadczenie powyżej ok. 4 678,91 zł brutto, nie zakwalifikują się – bo wyliczona kwota spadnie poniżej minimalnej granicy 50 zł brutto.
Czy czternastka wlicza się do dochodu i opodatkowania?
Czternastą emeryturę obejmuje:
- podatek dochodowy,
- składka zdrowotna,
Nie wlicza się jej jednak do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej lub dodatek osłonowy.
14. emerytura 2025 - kto ile dostanie do 25 września 2025?
|Informacja
|Wartość
|Pełna czternastka brutto
|1 878,91 zł
|Pełna czternastka netto
|ok. 1 709,81 zł
|Pełna kwota do świadczeń do
|2 900 zł brutto
|Pomniejszana przy emeryturze powyżej 2 900 zł
|tak, „złotówka za złotówkę”
|Brak świadczenia powyżej
|ok. 4 678,91 zł brutto
|Wypłata
|wrzesień 2025 - do 25.09.
|Wymagany wniosek
|nie