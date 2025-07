Kiedy 14. emerytura 2025?

Czternasta emerytura 2025 zostanie wypłacona we wrześniu. To właśnie ten miesiąc jest standardowym terminem przekazywania dodatkowych pieniędzy dla emerytów i rencistów w Polsce. Wypłaty będą realizowane razem z comiesięcznymi emeryturami i rentami, zgodnie z indywidualnymi terminami ustalonymi przez ZUS. Najpóźniej czternasta emerytura trafi na konto do 25 września 2025 roku.

Kiedy będzie wypłacana czternasta emerytura 2025?

Czternasta emerytura 2025 będzie wypłacana zgodnie z kalendarzem wypłat emerytur i rent obowiązującym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że przelewy pojawią się na kontach emerytów w standardowych dniach wypłat: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Jaka będzie kwota 14. emerytury netto 2025?

Kwota brutto czternastej emerytury 2025 wyniesie 1 878,91 zł, czyli tyle, ile od marca 2025 roku wynosi minimalna emerytura.

Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, do rąk emerytów trafi około 1 709,81 zł netto.

Kto dostanie pełną 14. emeryturę, a kto obniżoną?

Pełną czternastą emeryturę otrzymają osoby, których miesięczne świadczenie podstawowe (emerytura lub renta) nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli ktoś pobiera wyższą emeryturę, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia tego limitu.

Przykład: Jeśli ktoś ma emeryturę 3000 zł, to przekracza limit o 100 zł. Jego czternastka będzie niższa o 100 zł, czyli 1 778,91 zł brutto. Minimalna wypłacana kwota czternastki to 50 zł brutto.

Kto nie otrzyma 14. emerytury w 2025 roku?

Osoby, które dostają świadczenie powyżej ok. 4 678,91 zł brutto, nie zakwalifikują się – bo wyliczona kwota spadnie poniżej minimalnej granicy 50 zł brutto.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę?

Nie, czternasta emerytura przyznawana jest automatycznie przez ZUS i KRUS. Osoby uprawnione otrzymają dodatkowe świadczenie wraz z wrześniowym przelewem emerytalnym lub rentowym. Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków.

14. emerytura 2025 - kto ile dostanie we wrześniu 2025?