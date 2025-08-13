Dofinansowanie do żłobka 2025 - kiedy przysługuje?
- Jeśli dziecko chodzi do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do oficjalnego rejestru, albo jest pod opieką dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów.
- Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie jest wyższa niż ustalony maksymalny koszt - od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku ten limit wynosi 2200 zł.
Dofinansowanie do żłobka 2025 - dla kogo?
Dofinansowanie może otrzymać:
- mama lub tata dziecka,
- opiekun prawny,
- inna osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem, np.:
- rodzic zastępczy,
- osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
- opiekun sprawujący pieczę na mocy orzeczenia sądu,
- osoba opiekująca się dzieckiem i składająca wniosek o jego adopcję,
- dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo
- terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
Dofinansowanie do żłobka 2025 - do jakiego wieku?
Dofinansowanie przysługuje dzieciom w wieku od 12 do 35 miesięcy. Wiek dziecka ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wsparcia.
Ile wynosi dofinansowanie do żłobka w 2025 roku?
Niezależnie od dochodu można uzyskać:
- do 1500 zł miesięcznie na dziecko,
- do 1900 zł miesięcznie – jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga: stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Można uzyskać nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Ważne: Pieniądze nie trafiają bezpośrednio do rodzica czy opiekuna dziecka. Świadczenie jest przeznaczone na obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki są przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który:
- prowadzi żłobek,
- prowadzi klub dziecięcy,
- zatrudnia dziennego opiekuna.
Świadczenie jest przyznawane od miesiąca, w którym dziecko rozpocznie pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub trafi pod opiekę dziennego opiekuna. Przysługuje przez cały okres, w którym dziecko korzysta z opieki w tej instytucji. Jeśli sąd orzekł naprzemienną opiekę nad dzieckiem – każdy z rodziców może uzyskać połowę kwoty świadczenia za dany miesiąc - odpowiednio do 750 zł albo do 950 zł.
Świadczenie przysługuje także obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu działań wojennych, pod warunkiem że:
- ich pobyt w Polsce jest legalny,
- przebywają w kraju nieprzerwanie przez co najmniej 365 dni (dotyczy to również dziecka).
Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie na żłobek?
Nie można złożyć wniosku wcześniej niż w dniu, w którym dziecko zacznie chodzić do żłobka, klubu dziecięcego lub zostanie objęte opieką dziennego opiekuna. I tak:
- Jeśli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od 1 października 2025 roku – świadczenie dostaniesz z wyrównaniem od 1 października 2025, o ile dziecko już wtedy uczęszczało do placówki.
- Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu lub opiekuna – pieniądze otrzymasz od tego miesiąca.
- Jeśli złożysz wniosek później – świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
Gdzie złożyć wniosek w 2025 roku?
Wniosek trzeba złozyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Możesz to zrobić wyłącznie elektronicznie za pomocą:
- Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS),
- aplikacji mobilnej mZUS,
- portalu Emp@tia (portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
- swojego banku, jeżeli uruchomił taką usługę.