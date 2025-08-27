Rząd wprowadza bon ciepłowniczy w 2025 roku?

Z końcem czerwca 2025 roku wygasła tarcza zamrażająca stawki za ciepło (ustawa z 7 grudnia 2023 r.). To oznacza dla gospodarstw domowych nagły wzrost rachunków o kilkanaście procent gdyż w wielu ciepłowniach cena przekroczyła 200 zł za GJ, a nawet 230 zł. Bon ciepłowniczy ma finansowo wesprzeć gospodarstwa domowe, szczególnie te o niższych dochodach.

Bon ciepłowniczy 2025 - jakie warunki trzeba spełnić?

Bon ciepłowniczy 2025 ma przysługiwać gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, w sytuacji gdy cena za gigadżul przekracza 170 zł. Kryteria dochodowe:

3 272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego,

miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego, 2 454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wysokość wsparcia zostanie pomniejszona o nadwyżkę dochodową. Minimalna kwota wypłacanego bonu to20 zł. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kryterium dochodowe, nadal możesz starać się o bon ciepłowniczy, ale kwota wypłaty będzie odpowiednio pomniejszana.

Dopłata 3,5 tys. zł do ogrzewania w 2025 - dla kogo?

Kwota dopłaty do ogrzewania zależy od ceny ciepła w danym systemie:

1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł za GJ,

– gdy cena wynosi od 170 do 200 zł za GJ, 2 000 zł rocznie – gdy cena przekracza 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ,

– gdy cena przekracza 200 zł, ale nie więcej niż 230 zł za GJ, 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł za GJ.

Bon ciepłowniczy w 2025 roku jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego – czyli ogrzewania dostarczanego przez lokalne przedsiębiorstwa ciepłownicze. To rozwiązanie obejmie zarówno mieszkańców bloków w dużych miastach, jak i mniejsze miejscowości oraz wsie, gdzie coraz częściej modernizuje się lokalne kotłownie i podłącza osiedla.

Rząd szacuje, że koszt programu wyniesie 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy.

Od kiedy bon ciepłowniczy 2025?

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026. Bon ciepłowniczy prawdopodobnie ma być wypłacany za drugą połowę 2025 roku i za cały rok 2026.

Gdzie złożyć wniosek o bon ciepłowniczy 2025?

Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, a także przez internet na platformie ePUAP. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

fakturę potwierdzającą cenę ciepła powyżej 170 zł/GJ,

dane o dochodach – np. deklarację PIT lub zaświadczenie z KRUS.

Ministerstwo zapowiada również prostsze procedury dla rolników rozliczających się ryczałtem – z wykorzystaniem specjalnego kalkulatora dochodu.