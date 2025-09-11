Zasiłek celowy 2025 - na co można dostać pieniądze?

Zasiłek celowy można przeznaczyć np. na zakup żywności, leków, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, ubrań, drobnych remontów w mieszkaniu czy kosztów leczenia, a także kosztów pogrzebu. To zasiłek dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Reklama

Zasiłek celowy - jakie kryterium dochodowe w 2025?

Od 1 stycznia 2025 roku kryteria dochodowe w pomocy społecznej wzrosły . Aby uzyskać zasiłek celowy w 2025 roku, dochód osoby lub rodziny nie może przekraczać poniższych progów:

1010 zł – zł dla osoby samotnie gospodarującej (wcześniej 776 zł),

– zł dla osoby samotnie gospodarującej (wcześniej 776 zł), 823 zł – zł na osobę w rodzinie w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego (wcześniej 600 zł).

Ważne: jeżeli osoba lub rodzina, poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, np. powódź, pożar, mogą dostać zasiłek niezależnie od dochodu i może on nie podlegać zwrotowi. To tzw. specjalny zasiłek celowy. Może on być:

Niepodlegający zwrotowi , jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

, jeśli pomoc jest konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Podlegający częściowemu zwrotowi, jeśli urząd uzna, że wnioskodawca jest w stanie w przyszłości zwrócić część przyznanych środków.

Czy osoba bezrobotna i chora może ubiegać się o zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest formą pomocy przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym bezrobotnym i chorym. Jednak jego przyznanie, jak pisaliśmy wyżej, zależy od spełnienia określonych kryteriów dochodowych oraz indywidualnej oceny sytuacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ile wynosi zasiłek celowy 2025?

Zasiłek celowy nie ma sztywno określonej kwoty, ponieważ jego wysokość zależy od sytuacji każdego wnioskodawcy. Decyzję podejmuje ośrodek pomocy społecznej MOPS, biorąc pod uwagę:

Dochody gospodarstwa domowego – im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie.

– im niższe, tym większa szansa na wyższe świadczenie. Rodzaj potrzeb – na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki (np. żywność, leki, opał, remont).

– na co dokładnie mają zostać przeznaczone środki (np. żywność, leki, opał, remont). Możliwość pokrycia wydatków z innych źródeł – np. z innych świadczeń socjalnych.

Czy zasiłek celowy jest jednorazowy?

Tak, zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że przyznawany jest na konkretne, wskazane we wniosku wydatki. W sytuacjach szczególnych, np. długotrwała choroba, klęska żywiołowa, możliwe jest składanie kolejnych wniosków, jeśli sytuacja wymaga dalszej pomocy.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy?

Wnioski o zasiłek celowy składa się w ośrodku pomocy społecznej MOPS - właściwy dla miejsca zamieszkania. Dokumenty można złożyć na kilka sposobów:

Osobiście – w najbliższym OPS.

– w najbliższym OPS. Online – przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna.

– przez ePUAP lub portal urzędu miasta/gminy, jeśli taka opcja jest dostępna. Pocztą – wysyłając wniosek na adres OPS.

Do wniosku warto dołączyć:

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego (np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT).

(np. decyzje o przyznaniu innych świadczeń, zaświadczenia o zarobkach, PIT). Informację o celu wnioskowanej pomocy (np. rachunki za leki, faktury za opał). W niektórych przypadkach – zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli pomoc dotyczy leczenia lub rehabilitacji.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzające sytuację, w tym informację o dochodach i stanie zdrowia, w tym również o stanie zdrowia członków rodziny, jeśli są chorzy. Po więcej szczegółowych informacji lub pomoc w przygotowaniu wniosku, należy się skontaktować z odpowiednim pracownikiem socjalnym.