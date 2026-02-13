Wydatki Niemiec na obronność

- Niemcy idą naprzód, wyraźnie zwiększamy wydatki na obronność. W tym roku mówimy o niemal 108 mld euro na obronę. To prawie trzy razy tyle co w 2014 r. W 2029 r. osiągniemy poziom 3,5 proc. PKB na obronność - zapowiedział niemiecki minister obrony na konferencji prasowej podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).

"Stany Zjednoczone pozostają sojusznikiem Europy"

Pistorius zapewnił, że Stany Zjednoczone pozostają sojusznikiem Europy, bowiem „nie ma żadnych poważnych sygnałów, że USA zamierzają wycofać się z NATO w Europie”.

- Ale nie możemy też oczekiwać, że Amerykanie będą utrzymywać swoje zaangażowanie w Europie w takim samym zakresie, jak dotychczas - dodał.

"Niemcy nie potrzebują obecnie debaty o broni atomowej"

Pistorius wyraził przekonanie, że Niemcy nie potrzebują obecnie debaty o broni atomowej.

- Po pierwsze, Niemcy są związane umowami międzynarodowymi. Podpisaliśmy Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a w traktacie „2+4” zobowiązaliśmy się, że nie będziemy posiadać własnej broni jądrowej. Po drugie, mamy odstraszanie nuklearne w ramach NATO - wyjaśnił.

Niemieckie Taurusy dla Ukrainy

Pytany o ewentualność przekazania przez Niemcy Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu Taurus, Pistorius odpowiedział: - Słyszę to pytanie od prawie trzech lat i odpowiedź wciąż pozostaje taka sama - w tej kwestii nie ma nic nowego.

Niemiecki oficer na Grenlandii

Socjaldemokratyczny polityk oświadczył, że od 1 marca Niemcy będą mieli oficera łącznikowego w Joint Nordic Command Nuuk na Grenlandii.

W stolicy Bawarii trwa Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, najważniejsze coroczne europejskie spotkanie dotyczące polityki bezpieczeństwa. Udział w MSC wezmą m.in. kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte czy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Polskę reprezentować będą premier RP Donald Tusk oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski.

Z Monachium Mateusz Obremski