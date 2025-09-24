Dla kogo dodatkowe pieniądze od państwa?

Przez lata to nauczyciele czuli się pominięci - podczas gdy inni pracownicy budżetówki mogli liczyć na nagrody jubileuszowe po 45 latach pracy, oni takiego prawa nie mieli. Teraz państwo przygotowało dla nich miłą niespodziankę. Nauczyciele dostaną dodatkowe pieniądze po 45 latach pracy, czeka na nich też podwyżka premii po 40 latach pracy.

Przypomnijmy, że nagrody jubileuszowe dostają nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela, którzy osiągną określony staż pracy.

Aktualne progi i stawki obowiązujące do końca w 2025 roku:

20 lat pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat pracy – 100% wynagrodzenia

30 lat pracy – 150% wynagrodzenia

35 lat pracy – 200% wynagrodzenia

40 lat pracy – 250% wynagrodzenia

Dla porównania, dla pracowników budżetówki tj. urzędy, samorządy, służba cywilna, itp. nagroda jubileuszowa od lat wynosi:

po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia,

po 25 latach – 100% wynagrodzenia,

po 30 latach – 150% wynagrodzenia,

po 35 latach – 200% wynagrodzenia,

po 40 latach – 300% wynagrodzenia,

po 45 latach – 400% wynagrodzenia.

Nowa premia w budżetówce! Co się zmienia od 2026 roku?

Od 2026 roku nauczyciele mogą liczyć na korzystne zmiany w nagrodach jubileuszowych. Zostaną one zrównane z zasadami obowiązującymi u innych pracowników budżetówki, co oznacza podwyżkę nagrody po 40 latach pracy i wprowadzenie dodatkowego progu, który pozwoli docenić najbardziej doświadczonych pedagogów.

Zmiany w Karcie Nauczyciela przewidują:

za 40 lat pracy – wzrost z 250% do 300% pensji,

za 45 lat pracy – nowy próg, aż 400% wynagrodzenia.

Dzięki temu nauczyciele z bardzo długim stażem pracy otrzymają równowartość kilku pensji naraz - po 40 latach pracy nagroda to równowartość trzech pensji, po 45 latach - czterech.

Kogo obejmą nowe zasady?

Nowe zasady obejmą nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż pracy po 31 grudnia 2025 roku. Ci, którzy nabędą prawo wcześniej, będą rozliczani według dotychczasowych stawek. Pierwszych wyższych wypłat można spodziewać się w 2026 roku, najczęściej od nowego roku szkolnego.

Na forach internetowych często pojawia się pytanie: Czy nauczyciel, który nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w grudniu 2025 dostanie wyższą stawkę? Odpowiadamy, niestety nie. Zmiany obejmą tylko tych, którzy osiągną odpowiedni staż po 31 grudnia 2025 roku. Póki co nie są planowane wyrównania wstecz.

Ile dokładnie wyniesie nagroda dla nauczyciela za 45 lat pracy?

Będzie to równowartość 400% miesięcznego wynagrodzenia, czyli cztery pensje w jednym przelewie.

Czy praca na część etatu też się liczy do stażu pracy?

Tak. Wszystkie okresy zatrudnienia, zarówno na pełen etat, jak i na część etatu, wliczają się do stażu uprawniającego do nagrody.

Kiedy jest wypłacana nagroda jubileuszowa dla nauczyciela?

Nagroda przysługuje w momencie osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Powinna zostać wypłacona niezwłocznie, najpóźniej razem z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym nauczyciel uzyskał prawo do nagrody.