Zasiłek pielęgnacyjny 2025 - nowy okres zasiłkowy

Z początkiem listopada 2025 roku wchodzi w życie nowy okres zasiłkowy. Oznacza to, że osoby uprawnione, w tym chorzy na cukrzycę, nadal mogą ubiegać się o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego. Ta decyzja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego 13 sierpnia 2025.

Kto może otrzymać 215 zł zasiłku?

Świadczenie przysługuje osobom wymagającym stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W przypadku cukrzycy dotyczy to m.in.:

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (cukrzyca typu 1),

(cukrzyca typu 1), dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia),

(dla osób powyżej 16 roku życia), osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli choroba powstała przed ukończeniem 21 lat,

, jeśli choroba powstała przed ukończeniem 21 lat, osób, które ukończyły 75 lat.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny 2025?

Kwota świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie. Od 2019 roku nie była zmieniana. Weryfikacja wysokości odbywa się co trzy lata, a najbliższa ewentualna podwyżka możliwa jest dopiero w 2027 roku.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 2025?

Przede wszystkim trzeba uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub MOPS.

Można to zrobić także online przez platformę Emp@tia.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

1. Wniosek składa się do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania właściwego dla miejsca zamieszkania. Wymagane dokumenty:

dokumentacja medyczna (leczenie, diagnostyka),

zaświadczenie od specjalisty (ważne 30 dni). Możliwe są kserokopie, ale zawsze trzeba pokazać oryginały.

2. Następnie wyznaczany jest termin komisji, zwykle do miesiąca otrzymuje się zaproszenie na posiedzenie komisji.

3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy, a jeśli ktoś nie przyjdzie i nie usprawiedliwi, sprawa jest zawieszana.

4. Komisja orzeka stopień niepełnosprawności w terminie do 14 dni. Orzeczenie może być na czas określony lub na stałe.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeżeli:

osoba pobiera już dodatek pielęgnacyjny z ZUS,

przebywa w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,

pobiera podobne świadczenie za granicą.

Zasiłek pielęgnacyjny nie tylko na cukrzycę

Zasiłek pielęgnacyjny nie jest przypisany do jednej konkretnej choroby, np. cukrzycy, tylko do stopnia niepełnosprawności i związanej z nim potrzeby opieki. Otrzymują go m.in.: