- Dwa dodatki energetyczne w 2025 roku
- Ryczałt energetyczny 2025 – komu przysługuje i ile wynosi?
- Jak i kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
- Bon ciepłowniczy 2025 – dla kogo dopłata do ogrzewania?
- Kryteria dochodowe w bonie ciepłowniczym
- Od kiedy składać wnioski o bon ciepłowniczy 2025?
Dwa dodatki energetyczne w 2025 roku
Dodatek energetyczny to wsparcie finansowe od państwa dla osób, które ponoszą wydatki na prąd, ciepło lub inne źródła ogrzewania. Ma on złagodzić skutki wzrostu cen energii, które w ostatnich latach mocno obciążyły domowe budżety.
W tym roku obowiązują dwa osobne dodatki energetyczne:
- Ryczałt energetyczny – stałe świadczenie wypłacane przez ZUS określonym grupom, mający na celu zrekompensowanie kosztów związanych z wydatkami na opłacanie rachunków za energię elektryczną.
- Bon ciepłowniczy – jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego z sieci np. mieszkańców bloków i wspólnot, których dostawca podniósł ceny energii cieplnej powyżej ustawowych progów.
Ryczałt energetyczny 2025 – komu przysługuje i ile wynosi?
Ryczałt energetyczny to dopłata do prądu dla osób szczególnie zasłużonych lub poszkodowanych przez systemy totalitarne. Otrzymują go m.in.:
- kombatanci i wdowy po kombatantach,
- osoby represjonowane i deportowane,
- wdowy lub wdowcy po osobach uprawnionych.
Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Od 1 marca 2025 roku ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł miesięcznie – po corocznej waloryzacji ogłaszanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Jak i kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?
Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć w dowolnym momencie roku – nie obowiązuje żadne „okienko naboru”. Składa się formularz ZUS ERK, a do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do statusu kombatanta lub osoby represjonowanej. Można to zrobić listownie, lub elektronicznie przez PUE ZUS, osobiście w oddziale ZUS.
ZUS wypłaca świadczenie od miesiąca, w którym złożono wniosek. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc automatycznie, bez konieczności ponawiania wniosku w kolejnych latach.
Bon ciepłowniczy 2025 – dla kogo dopłata do ogrzewania?
Bon ciepłowniczy to wsparcie dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego z sieci. Nie dotyczy osób ogrzewających domy węglem, pelletem, gazem LPG czy olejem opałowym.
Bon przysługuje, jeśli cena ciepła dla danego budynku przekroczy progi określone w ustawie – od 170 zł do ponad 230 zł za GJ.
Wysokość dopłaty zależy od przedziału cenowego ogrzewania i w 2025 roku wynosi:
- 500 zł, 1000 zł, 1750 zł (>170 GJ, >200 GJ, >230 GJ)
W 2026 roku bon ciepłowniczy wyniesie:
- 1 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
- 2 000 zł rocznie – gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
- 3 500 zł rocznie – gdy cena przekracza 230 zł/GJ.
Według szacunków rządu koszt programu to około 900 mln zł w ciągu 18 miesięcy. Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 400 tys. osób.
Kryteria dochodowe w bonie ciepłowniczym
Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 3 272,69 zł netto miesięcznie – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 2 454,52 zł netto na osobę – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
Przy przekroczeniu progów stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wsparcie zostanie odpowiednio obniżone, ale mimo przekroczenia progu można składać wniosek o bon ciepłowniczy.
Od kiedy składać wnioski o bon ciepłowniczy 2025?
Wnioski o bon ciepłowniczy składa się w dwóch turach, w zależności od okresu rozliczeniowego:
- za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 – wnioski przyjmowane są od 3 listopada do 15 grudnia 2025,
- za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 – nabór potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.
Wnioski przyjmują urzędy gmin lub miast, właściwe dla miejsca zamieszkania. Można je złożyć osobiście w urzędzie, elektronicznie przez ePUAP.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć:
- fakturę z ciepłowni, potwierdzającą cenę powyżej 170 zł/GJ,
- dokumenty dochodowe np. PIT.