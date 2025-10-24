Dodatkowe wynagrodzenie za zmianę czasu: kiedy i dla kogo?

Dokładnie w nocy z 25 na 26 października (ostatnia niedziela miesiąca) następuje przejście z czasu letniego na zimowy, co wiąże się z cofnięciem zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Ta zmiana gwarantuje wyższe wynagrodzenie pracownikom, których zmiana nocna (trwająca standardowo 8 godzin, np. od 22:00 do 6:00) obejmuje ten moment. Z uwagi na cofnięcie zegara, osoby te przepracują faktycznie 9 godzin, czyli o jedną godzinę dłużej, niż wynosi ich dobowa norma.

Dodatkowe wynagrodzenie (lub czas wolny) przysługuje pracownikom nocnym, którzy w tę noc mają wydłużoną zmianę. Dotyczy to wielu profesji, m.in.:

personelu produkcyjnego i logistycznego,

personelu medycznego (pielęgniarki),

kierowców komunikacji zbiorowej,

ochroniarzy, policjantów,

kasjerów.

Kodeks pracy: Rodzaje dodatków za wydłużoną zmianę

Dziewiąta godzina pracy, wynikająca ze zmiany czasu, jest traktowana zgodnie z Kodeksem pracy jako przekroczenie dobowej normy, czyli godzina nadliczbowa. Pracownikom przysługują dwa rodzaje dodatków:

Dodatek za nadgodziny (100 proc.): Z racji, że nadgodzina przypada w porze nocnej oraz w niedzielę (o ile dla pracownika nie jest to normalny dzień pracy), przysługuje za nią dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Za tę dodatkową godzinę pracownik otrzymuje podwójną stawkę godzinową (przy minimalnej stawce 30,50 zł, za dziewiątą godzinę pracy otrzyma 61 zł). Dodatek nocny (20 proc.): Niezależnie od dodatku za nadgodziny, pracownikowi za pracę w nocy przysługuje standardowy dodatek nocny, wynoszący 20 proc. minimalnej stawki godzinowej.

Alternatywa: Czas wolny zamiast pieniędzy

Zamiast wypłaty dodatku za nadgodzinę, pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego: