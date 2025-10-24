Dodatkowe wynagrodzenie za zmianę czasu: kiedy i dla kogo?
Dokładnie w nocy z 25 na 26 października (ostatnia niedziela miesiąca) następuje przejście z czasu letniego na zimowy, co wiąże się z cofnięciem zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Ta zmiana gwarantuje wyższe wynagrodzenie pracownikom, których zmiana nocna (trwająca standardowo 8 godzin, np. od 22:00 do 6:00) obejmuje ten moment. Z uwagi na cofnięcie zegara, osoby te przepracują faktycznie 9 godzin, czyli o jedną godzinę dłużej, niż wynosi ich dobowa norma.
Kto otrzymuje specjalny dodatek z racji zmiany czasu?
Dodatkowe wynagrodzenie (lub czas wolny) przysługuje pracownikom nocnym, którzy w tę noc mają wydłużoną zmianę. Dotyczy to wielu profesji, m.in.:
- personelu produkcyjnego i logistycznego,
- personelu medycznego (pielęgniarki),
- kierowców komunikacji zbiorowej,
- ochroniarzy, policjantów,
- kasjerów.
Kodeks pracy: Rodzaje dodatków za wydłużoną zmianę
Dziewiąta godzina pracy, wynikająca ze zmiany czasu, jest traktowana zgodnie z Kodeksem pracy jako przekroczenie dobowej normy, czyli godzina nadliczbowa. Pracownikom przysługują dwa rodzaje dodatków:
- Dodatek za nadgodziny (100 proc.): Z racji, że nadgodzina przypada w porze nocnej oraz w niedzielę (o ile dla pracownika nie jest to normalny dzień pracy), przysługuje za nią dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Za tę dodatkową godzinę pracownik otrzymuje podwójną stawkę godzinową (przy minimalnej stawce 30,50 zł, za dziewiątą godzinę pracy otrzyma 61 zł).
- Dodatek nocny (20 proc.): Niezależnie od dodatku za nadgodziny, pracownikowi za pracę w nocy przysługuje standardowy dodatek nocny, wynoszący 20 proc. minimalnej stawki godzinowej.
Alternatywa: Czas wolny zamiast pieniędzy
Zamiast wypłaty dodatku za nadgodzinę, pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego:
- Na wniosek pracownika: Za 1 nadgodzinę pracownik otrzymuje 1 godzinę wolnego (proporcja 1:1).
- Z inicjatywy pracodawcy: Pracodawca jest zobowiązany oddać 1,5 godziny wolnego za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową.