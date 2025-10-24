Limit płatności gotówką: Oto ostateczna data!

Unia Europejska, mając na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wprowadza nowy pakiet ustaw, uzgodniony przez Radę UE i Parlament Europejski, który nakłada ograniczenia na płatności gotówkowe. Kluczowe limity i zasady:

Górny limit płatności gotówką: Ustalono go na 10 000 euro (obecnie ponad 42 000 zł). Transakcje powyżej tej kwoty muszą być realizowane bezgotówkowo. Elastyczność krajów członkowskich: Państwa członkowskie, w tym te spoza strefy euro, będą stosować równowartość tej kwoty w walucie lokalnej. Mają one również prawo do obniżenia tego limitu, lecz nie do jego podwyższenia. Weryfikacja tożsamości przy transakcjach: Przy płatnościach gotówkowych powyżej 3 000 euro (około 12 000 zł w Polsce) wymagana będzie kontrola tożsamości kupującego, najczęściej poprzez okazanie dowodu osobistego.

Limit płatności gotówką a wpływ na zakupy

Nowy limit oznacza, że zakup droższych przedmiotów, takich jak samochody czy luksusowe zegarki, za gotówkę będzie niemożliwy.

Zakres weryfikacji tożsamości (3 000 € – 10 000 €)

Wymóg kontroli tożsamości dotyczy tylko transakcji realizowanych z udziałem ściśle określonych podmiotów, do których zaliczają się między innymi:

instytucje finansowe i banki,

agencje nieruchomości,

podmioty zarządzające aktywami,

kasyna,

handlowcy oraz sprzedawcy towarów luksusowych.

Regulacje dotyczące kryptowalut

Nowe przepisy obejmą również kryptowaluty. Giełdy i operatorzy portfeli będą musieli weryfikować swoich klientów i ich dane przy transakcjach już od 1 000 euro.

Od kiedy nie zapłacimy gotówką dużych kwot? Oto termin wejścia w życie

Generalny zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 000 euro zacznie obowiązywać w 2027 roku. Wyjątek dotyczy klubów sportowych, dla których Unia Europejska wyznaczyła dłuższy okres przejściowy, kończący się w 2029 roku.

Nowe ograniczenia w płatnościach gotówkowych a kontekst polski

Warto zaznaczyć, że w Polsce już obowiązuje krajowy limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców, który jest niższy niż proponowany unijny próg i wynosi 15 000 zł. Przedsiębiorstwa muszą regulować płatności powyżej tej kwoty bezgotówkowo.