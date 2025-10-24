- Limit płatności gotówką: Oto ostateczna data!
Unia Europejska, mając na celu zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wprowadza nowy pakiet ustaw, uzgodniony przez Radę UE i Parlament Europejski, który nakłada ograniczenia na płatności gotówkowe. Kluczowe limity i zasady:
- Górny limit płatności gotówką: Ustalono go na 10 000 euro (obecnie ponad 42 000 zł). Transakcje powyżej tej kwoty muszą być realizowane bezgotówkowo.
- Elastyczność krajów członkowskich: Państwa członkowskie, w tym te spoza strefy euro, będą stosować równowartość tej kwoty w walucie lokalnej. Mają one również prawo do obniżenia tego limitu, lecz nie do jego podwyższenia.
- Weryfikacja tożsamości przy transakcjach: Przy płatnościach gotówkowych powyżej 3 000 euro (około 12 000 zł w Polsce) wymagana będzie kontrola tożsamości kupującego, najczęściej poprzez okazanie dowodu osobistego.
Limit płatności gotówką a wpływ na zakupy
Nowy limit oznacza, że zakup droższych przedmiotów, takich jak samochody czy luksusowe zegarki, za gotówkę będzie niemożliwy.
Zakres weryfikacji tożsamości (3 000 € – 10 000 €)
Wymóg kontroli tożsamości dotyczy tylko transakcji realizowanych z udziałem ściśle określonych podmiotów, do których zaliczają się między innymi:
- instytucje finansowe i banki,
- agencje nieruchomości,
- podmioty zarządzające aktywami,
- kasyna,
- handlowcy oraz sprzedawcy towarów luksusowych.
Regulacje dotyczące kryptowalut
Nowe przepisy obejmą również kryptowaluty. Giełdy i operatorzy portfeli będą musieli weryfikować swoich klientów i ich dane przy transakcjach już od 1 000 euro.
Od kiedy nie zapłacimy gotówką dużych kwot? Oto termin wejścia w życie
Generalny zakaz płatności gotówkowych powyżej 10 000 euro zacznie obowiązywać w 2027 roku. Wyjątek dotyczy klubów sportowych, dla których Unia Europejska wyznaczyła dłuższy okres przejściowy, kończący się w 2029 roku.
Nowe ograniczenia w płatnościach gotówkowych a kontekst polski
Warto zaznaczyć, że w Polsce już obowiązuje krajowy limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców, który jest niższy niż proponowany unijny próg i wynosi 15 000 zł. Przedsiębiorstwa muszą regulować płatności powyżej tej kwoty bezgotówkowo.