Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy? Trwa wielka debata na temat czy i kiedy nastąpi rezygnacja ze zmiany czasu? Kontrowersje wokół zmiany

Przed nadchodzącą zmianą czasu na zimowy, która odbędzie się w nocy z 25 na 26 października, Polacy ponownie intensywnie dyskutują, dlaczego w ogóle wciąż przestawiamy zegarki. Aktywnie poszukują też w sieci potwierdzenia, czy planowana zmiana wypada w najbliższy weekend. Z racji, że do wymienionej daty pozostało jeszcze kilka dni, można przewidywać, że trend ten będzie narastał, zwłaszcza że, mimo wszystko, tradycyjnie spora grupa osób zostanie zaskoczona tą zmianą.

Kiedy dokładnie następuje zmiana czasu na zimowy?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej przejście na czas zimowy odbywa się w ostatnią niedzielę października, natomiast powrót do czasu letniego ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Te wspólne terminy i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia stosowania czasu letniego są regulowane przez unijną dyrektywę obowiązującą od 2001 roku.

Próby zniesienia zmiany czasu

W 2018 roku Komisja Europejska (KE) wystąpiła z propozycją zniesienia przestawiania zegarów. Przeprowadzono wówczas ogólnoeuropejską ankietę internetową, w której zdecydowana większość, bo aż 4 miliony uczestników, opowiedziała się za rezygnacją z tej praktyki. Choć Parlament Europejski w tym samym roku poparł pomysł, projekt utknął na etapie Rady Unii Europejskiej. Głównym powodem impasu był brak jednomyślności wśród państw członkowskich co do wyboru stałego czasu: czy miałby to być czas letni, czy zimowy.

Zniesienie zmiany czasu. Dlaczego inicjatywa KE została wstrzymana?

Temat powrócił za sprawą polskiej prezydencji w pierwszej połowie 2025 roku. Przeprowadzone konsultacje z krajami członkowskimi nie przyniosły przełomu – większość stolic podtrzymała swoje wcześniejsze, zróżnicowane stanowiska. Podnoszono również zarzuty, że Komisja Europejska nie przeprowadziła wymaganej oceny skutków planowanej rezygnacji. Zgodnie z zapowiedziami z Brukseli, dyskusja na temat wycofania się ze zmian czasu może zostać wznowiona dopiero w 2026 roku.

Skutki zmiany czasu dla życia codziennego

Przestawianie zegarków ma wpływ na codzienne funkcjonowanie milionów mieszkańców Europy. Może ono prowadzić do zaburzeń naturalnego rytmu dobowego oraz problemów ze snem, czego konsekwencją bywa gorsze samopoczucie i trudności z koncentracją. Wiele osób zwraca uwagę, że definitywne zlikwidowanie zmiany czasu ułatwiłoby organizację międzynarodowych podróży, pracę w firmach o zasięgu globalnym oraz ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku Unii Europejskiej.