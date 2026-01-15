Co podrożało najbardziej? GUS podał nowe dane o inflacji [TABELA]

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.