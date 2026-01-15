Inflacja w 2025 roku
Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.
Inflacja w grudniu 2025 roku
Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2025 r.:
|grudzień
|listopad
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,4
|0,0
|2,5
|0,1
|Inflacja towarów
|1,3
|-0,1
|1,4
|0,1
|Inflacja usług
|5,2
|0,2
|5,3
|0,0
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|2,4
|0,0
|2,7
|0,1
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|7,9
|0,1
|7,1
|0,0
|Odzież i obuwie
|-2,2
|-1,7
|-2,1
|-0,5
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|4,1
|0,1
|4,1
|0,1
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-1,4
|0,4
|-1,8
|-0,6
|Zdrowie
|4,7
|0,1
|5,0
|0,2
|Transport
|-3,2
|-0,1
|-2,3
|1,1
|Łączność
|3,6
|-0,4
|3,8
|0,1
|Rekreacja i kultura
|1,9
|-0,2
|1,7
|-0,6
|Edukacja
|6,1
|0,0
|6,1
|0,0
|Restauracja i hotele
|5,2
|0,1
|5,5
|0,2
|Inne towary i usługi
|1,3
|0,2
|1,0
|-0,1
(PAP Biznes)