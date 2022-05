Federalny Urząd Statystyczny (Statistisches Bundesamt) poinformował, że inflacja w maju rdr wyniosła w Niemczech 7,9 proc. - przekazał Associated Press. "Według oficjalnych szacunków, to najwyższy poziom od prawie pół wieku" - wskazano w depeszy.

W maju tego roku ceny energii były o 38,3 proc. wyższe, a ceny żywności o 11,1 proc., niż w analogicznym okresie rok temu - podała agencja informacyjna. Odczyt inflacji w kwietniu wyniósł 7,4 proc.

"To najwyższa inflacja od zimy 1973-1974, kiedy to kryzys naftowy również przyczynił się do wzrostu cen. W lutym inflacja w Niemczech wynosiła już 5,1 proc., a w marcu, po inwazji Rosji na Ukrainę, przekroczyła 7 proc." - przypomniał Associated Press.

Minister finansów Niemiec Christian Lindner "tuż przed opublikowaniem najnowszych wyników" powiedział, cytowany przez agencję, że "priorytetem musi być walka z inflacją".