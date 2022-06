"Celem poprawki jest przedłużenie do 31 października 2022 r. wprowadzonych w obszarze podatków rozwiązań, zmierzających do złagodzenia skutków inflacji" - powiedział Marcin Porzucek (PiS).

Wiceminister finansów Piotr Patkowski zaznaczył, że wprowadzenie poprawki dotyczącej przedłużenia tarczy do 31 października jest realizacją zapowiedzi rządu, że tarcza będzie przedłużana, dopóki istnieje stan podwyższonej inflacji.

Odnosząc się do uwag, że tarcze antyinflacyjne przyczyniają się do wzrostu inflacji, powiedział: "Tarcze antyinflacyjne w żadnej sposób nie podwyższają inflacji, wręcz obniżają; te szacunki mieszą się w przedziale od 1,5 do 2 pkt proc."

Chodzi o przedłużenie tych regulacji, które obowiązują do 31 lipca 2022 r. w zakresie obniżenia akcyzy, VAT i podatku od sprzedaży detalicznej na paliwa, nawozy, nośniki energii elektrycznej.

W ocenie Biura Legislacyjnego Sejmu, wprowadzana do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wykracza poza zakres tematyczny ustawy i powinna zostać zgłoszona podczas pierwszego na posiedzeniu Sejmu.

Poprawkę poparło 36 posłów, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.