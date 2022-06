"Widzimy też szanse na nieco wcześniejszy spadek inflacji, już od lipca-sierpnia, jeśli zapowiedziane przez rząd działania faktycznie przełożą się na spadek cen węgla do poziomów zeszłorocznych i zostanie to uwzględnione przez GUS. Potencjalny wpływ limitu ceny węgla na inflację to ok. -0,5-2 pkt proc." - czytamy w raporcie "CitiWeekly".

Ekonomiści banku prognozują dalszy wzrostu inflacji do 15,3 proc. r/r w czerwcu br. z 13,9 proc. r/r w maju.

Zdaniem analityków, spodziewane dalsze przyspieszanie wzrostu płac jest dodatkowym, silnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg ścieżki zacieśniania pieniężnego.

"Najnowsze dane o płacach poznamy już w tym tygodniu i spodziewamy się dalszego ich przyspieszenia do 15,7 proc. r/r z 14,1 proc. Utrzymanie wzrostu płac powyżej inflacji może być argumentem skłaniającym RPP do wydłużenia cyklu podwyżek stóp" - czytamy dalej.