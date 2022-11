W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc., stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa – 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli – 6,85 proc.

Reklama

"RPP już od pewnego czasu nie jest w stanie skutecznie oddziaływać na inflację" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Reklama

"To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy RPP przyjmuje postawę – +wait and see+ i nic nie wskazuje na to, że do końca roku to podejście ulegnie zmianie" - uważa przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

Zielonka dodał, że za takim scenariuszem wydarzeń przemawiały już wcześniejsze słowa prezesa NBP, który jako przyczynę chwilowego zatrzymania cyklu podwyżek wskazywał zacieśnianie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny oraz amerykański FED. "Dodatkowo na korzyść utrzymywania obecnego poziomu stóp procentowych w Polsce przemawiają zapowiedzi dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w strefie euro oraz USA" - zaznaczył ekonomista Lewiatana.

Według niego z makroekonomicznego punktu widzenia nie zadziało się nic przez ostatni miesiąc, co by miało wspomóc jastrzębią postawę RPP. "Jedynym czynnikiem, który ulega cały czas pogorszeniu to wysokość inflacji, nad którą Rada już i tak straciła panowanie i co gorsza oddziaływanie" - ocenił Zielonka.