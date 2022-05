Reklama

Stopa wzrostu oprocentowania jest na tyle realna i poważna, dziś to jest 35-40 proc., w zależności od tego jak szybko jest przeszacowywane oprocentowanie kredytów względem stóp referencyjnych. Możemy powiedzieć, że dzisiaj jest to swego rodzaju zaskoczeniem dla klientów, które ciężko było brać pod uwagę, bo ciężko było przewidzieć wojnę na Ukrainie, która to spowodowała. W związku z tym my jesteśmy zobowiązani, żeby taką pomoc zaproponować, dodał Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Gdyby nie było kilku dodatkowych procent inflacji związanej z Ukrainą i agresją Rosji to przy poziomie 5-6 proc. Polacy by sobie spokojnie poradzili, nikt by takiej pomocy nie oczekiwał. Jeśli mówimy o sytuacji kiedy rata rośnie o 40 proc., czy może więcej, to jest sytuacja, która wymaga wsparcia tego typu osób, bo one dzisiaj po kilku, kilkunastu latach rzetelnego spłacania kredytu, mogą sobie w tej sytuacji nie poradzić.

