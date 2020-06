To umowa o najwyższej wartości przy tego typu inwestycji w Polsce - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Podkreślał w czasie uroczystości, że po modernizacji odcinka Czyżew-Białystok, podróż pociągiem z Białegostoku do Warszawy będzie mogła skrócić się do 1 godziny i 25 minut; z przystankami na stacjach pośrednich - będzie trwała 1 godzinę i 40-45 minut. Na całej tej trasie możliwy bowiem będzie przejazd pociągów osobowych z prędkością do 200 km/h.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił tak duża inwestycja daje "setki miejsc pracy w trakcie jej realizacji". "Polskie budowy nie zostały zatrzymane w czasie epidemii koronawirusa" - dodał Adamczyk.

Odcinek Czyżew-Białystok jest ostatnim modernizowanym na trasie kolejowej z Warszawy do Białegostoku; to jedna z kluczowych inwestycji kolejowych w Podlaskiem. Jest dofinansowana z UE z programu CEF - Łącząc Europę.