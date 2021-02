Prezentując na piątkowej konferencji prasowej kierowany do konsultacji Krajowy Plan Odbudowy premier powiedział, że opiera się on na pięciu filarach, a pierwszym z nich jest odbudowa konkurencyjności polskiej gospodarki.

Podkreślił, że trzeba zwiększyć produktywność i wydajność gospodarki, co prowadzi do tego, że "życie poszczególnych obywateli, pracowników może być lepsze". "Na tym nam przede wszystkim zależy, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby praca Polaków była jak najbardziej produktywna" - mówił Morawiecki.

"Dlatego pierwsza grupa projektów - ta która ma prowadzić do podniesienia innowacyjności, wydajności i produktywności polskiej gospodarki to pierwszy filar Krajowego Planu Odbudowy. Już w tej jednej części, pierwszej części, jaką jest Krajowy Plan Odbudowy, część dużego programu inwestycyjnego idącego w setki miliardów złotych, przeznaczymy w jak najkrótszym terminie czasu około 20 mld zł" - powiedział premier.

Drugi filar KPO to cyfryzacja; trzeci - sprawny sektor zdrowia

Cyfryzacja, tworzenie wysoko zdygitalizowanej gospodarki oraz sprawny sektor ochrony zdrowia - to drugi i trzeci filar Krajowego Planu Odbudowy. Jego szczegóły zaprezentował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd będzie w dalszym ciągu wspierał poszkodowane branże.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument potrzebny do tego, by korzystać z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. KPO składa się z pięciu filarów - pierwszy z nich to wzrost produktywności i odbudowana konkurencyjności polskiej gospodarki.

Pierwszy filar to odbudowa konkurencyjności gospodarki. Drugi filar to cyfryzacja. "Wiemy doskonale, że praca wsparta przez mechanizmy gospodarki cyfrowej, gospodarki wysoko zautomatyzowanej, zdygitalizowanej może prowadzić w kierunku uodpornienia gospodarki na wstrząsy takie, jakim był COVID-19, jakim może być w przyszłości jakaś kolejna katastrofa pandemiczna. Musimy być na to przygotowani, żeby jednocześnie też wykorzystywać potencjał gospodarki polskiej tak, jak widzimy to po danych gospodarczych udało się nam do tej pory zrobić" - podkreślił Morawiecki na konferencji prasowej.

Przyznał zarazem, że przed rządem jeszcze wiele pracy. "Doskonale zdaję sobie sprawę, że są sektory gospodarcze, które borykają się cały czas z ogromnymi problemami - stąd nasze tarcze: tarcza branżowa, tarcze finansowe" - dodał premier.

Trzeci filar KPO to sprawny sektor zdrowia. Szef rządu zwrócił uwagę, że w walce z pandemią COVID-19 bardzo pomogły elektroniczne recepty, skierowania i zwolnienia. "Ale cały spójny system ochrony zdrowia, sprawnie odpowiadający na wyzwania pandemiczne, ale oczywiście nie tylko, bo chcemy i musimy patrzeć na ten świat po COVID-19 jako najlepszy możliwy poziom dostępności usług zdrowotnych" - przekonywał premier. Jak dodał, na ten cel z KPO przeznaczonych zostanie blisko 20 mld złotych.

250 mld zł na transformację energetyczną

Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Czwarty filar - mówił Morawiecki - to mobilna, inteligentna Polska. "Wsparcie niskoemisyjnego transportu publicznego, transportu między miastami, wsparcie kolei. To coś co dzisiaj jest niezwykle ważne też w przypadku inwestycji rozwojowych. Tu będziemy alokować około 25 mld zł z Krajowego Programu Odbudowy" - oświadczył.

Premier dodał, że piąty filar, to zmiany w zakresie klimatu, na które musimy odpowiedzieć, czyli - wskazał - transformacja energetyczna.

"Na całą transformację energetyczną w ramach Umowy Partnerstwa, Krajowego Programu Odbudowy i środków krajowych przeznaczymy ponad 250 mld zł. To są dodatkowe środki wynegocjowane i alokowane z rożnych programów" - powiedział szef rządu.

"Te inwestycje w zieloną gospodarkę pomogą nam również w budowie polskiej konkurencyjności, konkurencyjności szeregu polskich przemysłów" - dodał Morawiecki.

Premier: Chcemy zaproponować szereg wielkich inwestycji

Ze wsparciem Krajowego Planu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji inaugurującej konsultacje Krajowego Planu Odbudowy.

Szef rządu podkreślał, że w ramach tego planu rząd chce przebudować system finansów, system podatkowy, zainwestować w edukację dzieci i młodzieży, a także zainwestować w Polskę cyfrową.

"Przede wszystkim ze wsparciem Krajowego Programu Odbudowy chcemy zaproponować szereg wielkich programów inwestycyjnych" - zaznaczył. Mają to być wielkie inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej, ale również inwestycje wielkie z powodu tego, że "będą docierać do wszystkich gmin i wszystkich powiatów".

"To, co jest znakiem firmowym rządów Zjednoczonej Prawicy, a więc rozwój zrównoważony, będziemy kontynuować i rozwijać twórczo w ramach nowego europejskiego ładu" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje i pewne przesunięcia w KPO

Krajowy Plan Odbudowy, który dziś przedstawiamy do konsultacji, jest jednym z istotnych filarów naszego wielkiego programu gospodarczego - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że rząd jest otwarty "na różnego rodzaju propozycje" i pewne przesunięcia.

Premier na konferencji prasowej w Warszawie poświęconej Krajowemu Planowi Odbudowy dziękował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej Waldemarowi Budzie, ministrowi finansów Tadeuszowi Kościńskiemu oraz - za "cały komponent gospodarczy" - wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi.

Morawiecki podkreślił, że teraz KPO będzie szeroko konsultowany. "Jesteśmy otwarci, na różnego rodzaju propozycje, jesteśmy otwarci na pewne przesunięcia i tu pewna dobra wiadomość. Nie wszystko się zmieści w Krajowym Planie Odbudowy, nie wszystko się zmieści w ramach partnerstwa programów unijnych i funduszy strukturalnych. Ale po to tworzymy całościową propozycję w ramach nowego kontraktu społecznego jakim będzie Polski Nowy Ład, by uzupełniać w wielu miejscach Polski, w wielu sektorach, w mikrogospodarce i makroekonomicznym wymiarze wszystkie te sfery o nasze środki krajowe, które będą również dostępne w ramach Polskiego Nowego Ładu" - powiedział szef rządu.

Dodał, że będą one się przyczyniały do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki w Europie i na całym świecie. Podkreślił, że o tę konkurencyjność "rozegra się główna walka między regionami świata i w ramach UE".

Ocenił, że patrząc na wyniki całej gospodarki polskiej w 2020 r. i polskiego budżetu "są to dobre jaskółki, dobre podstawy, dobre części składowe naszego rozwoju gospodarczego w kolejnych latach". "A krajowy program odbudowy, który dziś przedstawiamy państwu do konsultacji, jest jednym z istotnych bardzo filarów całego naszego wielkiego programu gospodarczego, który będziemy wkrótce odsłaniać w kolejnych etapach przed państwem" - powiedział szef rządu.

Buda: Konsultacje KPO potrwają do 2 kwietnia

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy (KPO) potrwają do 2 kwietnia - poinformował w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że negocjacje z Komisją Europejską ws. KPO powinny się zamknąć w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

Wiceszef MFiPR wyjaśnił, że KPO przewiduje inwestycje w: zdrowie; gospodarkę i przedsiębiorców; energię i środowisko; cyfryzację; infrastrukturę; transport; innowacje; społeczeństwo oraz spójność terytorialną.

Wskazał, że co najmniej 20 proc. środków na inwestycje trafi na komponent cyfryzacyjny, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem i ochroną klimatu.

Przypomniał, że KPO przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Wiceminister poinformował, że konsultacje KPO potrwają do 2 kwietnia, a do 30 kwietnia dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej. Dodał, że liczy na to, iż negocjacje z Komisja zakończą się w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska może skorzystać w sumie z 58,1 mld euro. W wymiarze finansowym (podobnie jak wszystkie kraje UE) w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 23,9 mld euro). Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO reform pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzystaniem środków zwrotnych – do 34,2 mld euro) dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki.

Łącznie w ramach KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydatkowanie całej dostępnej dla Polski sumy dotacji w wysokości 23,9 mld euro.

Celem KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie. KPO składa się z pięciu komponentów: komponent A to "Odporność i konkurencyjność gospodarki", komponent B to "Zielona Energi i zmniejszenie energochłonności", komponent C to "Transformacja Cyfrowa", komponent D to "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia", komponent E to "Zielona inteligentna mobilność".

W układzie pięciu proponowanych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B –Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent E Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Gowin: KPO to plan odbudowy i przebudowy

Krajowy Plan Odbudowy to nie tylko plan odbudowy, ale i przebudowy, polski plan głębokiego unowocześnienia gospodarki i usprawnienia państwa - oświadczył w piątek wicepremier Jarosław Gowin podczas prezentacji KPO, który rząd przekazuje do konsultacji.

Jak stwierdził Gowin, środki z KPO to ogromy walor, i zostaną przeznaczone na reformy. Wskazał sześć podstawowych obszarów tych reform, które mają podnieść konkurencyjność i odporność polskiej gospodarki.

Jako pierwszy obszar wymienił transformację sektorów najbardziej poszkodowanych przez pandemię, na którą - jak zaznaczył Gowin - przeznaczone ma być niemal 5,5 mld zł. Mają trafić na wsparcie przedsiębiorców i dywersyfikację ich działalności, tak by byli bardziej odporni na zmiany gospodarcze. Inny obszar to bodźce zachęcające do bardziej zielonych rozwiązań, zmniejszenie oddziaływania na środowisko i zwiększenie w ten sposób atrakcyjności polskich produktów.

Drugi wymieniony obszar to stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania, na co przeznaczone ma być ok. 2,5 mld zł. Chodzi np. o przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ma to m.in. przyspieszyć inwestycje.

Trzeci obszar to strukturalna transformacja przemysłu 4.0 i gospodarka o obiegu zamkniętym. „Blisko 4 mld zł przeznaczymy np. na wspieranie tworzenia rynku surowców wtórnych, testowanie innowacyjnych technologii wykorzystania odpadów, na obniżenie negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie funkcjonowania produktu” - tłumaczył Gowin. W tym obszarze przewidziano też inwestycje w mobilność bezzałogową, w drony - dodał.

Czwarty obszar to wzmocnienie potencjału sektora nauki i usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. Na to przeznaczone ma być ok. 2 mld zł. Chodzi o inwestycje w rozwój potencjału naukowego. „Chcemy, by Polska słynęła z dorobku polskich naukowców i wdrożeń tych polskich odkryć” - wyjaśnił Gowin. W piątym obszarze blisko 3 mld zł ma być przeznaczone na przygotowanie kadr dla nowoczesnej gospodarki, np. na tworzenie branżowych centrów umiejętności. Ciągle mamy problem braku wystarczających kwalifikacji pracowników - zaznaczył wicepremier.

Szósty obszar to aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie luce w zatrudnieniu. Mamy wiele osób biernych zawodowo, nasza gospodarka potrzebuje też większej liczby pracowników zagranicznych - tłumaczył Gowin. Na te cele mają trafić ponad 2 mld zł.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

KRPM: Krajowy Plan Odbudowy to naprawa szkód po pandemii oraz strategia dla gospodarki

Oparty na pięciu filarach Krajowy Plan Odbudowy to naprawa szkód gospodarczych i społecznych po pandemii COVID-19 oraz strategia uodpornienia gospodarki na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności - informuje kancelaria premiera.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który będzie podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Jak podała kancelaria premiera na Twitterze, pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy to: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność oraz zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

"KPO to naprawa szkód gospodarczych i społecznych po pandemii COVID-19 oraz strategia uodpornienia gospodarki na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności" - podkreśliła KPRM.

Kancelaria premiera przekazała, że środki z Funduszu Odbudowy zostaną zainwestowane w: ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacyjne rozwiązania, przyjazny środowisku transport oraz rozwiązania cyfrowe.

Jak wskazano, Polska do końca 2026 r. otrzyma: 23,9 mld euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie ewentualnych pożyczek.