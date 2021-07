Szef rządu podczas wizyty w Miedzianej Górze w woj. świętokrzyskim powiedział, że inwestycje wodno-kanalizacyjne to "rozwiązania, na które kładziemy ogromny nacisk".

"Jedną z części Polskiego Ładu jest wielki program budowy i modernizacji linii wodociągowych, kanalizacyjnych" - powiedział Morawiecki. "Proponujemy rozwój takich inwestycji w wielu miejscach Polski z rządowego programu inwestycji lokalnych i z programu Polski Ład" - dodał.

"Bardzo zależy nam, żeby Polacy wracali do różnych gmin z zagranicy, żeby nie chcieli wyjeżdżać, a do tego potrzebny jest pewien podstawowy standard życia" - stwierdził premier. Jak dodał, kilka lat temu według statystyk 90 proc. mieszkańców miast miało dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, podczas gdy na wsi odsetek ten wynosił 40 proc.

"Razem z parlamentarzystami PiS z województwa świętokrzyskiego opracowaliśmy plan kanalizacji, wodno-kanalizacyjny, inwestycji tego typu w ramach regionu" - powiedział Morawiecki. Jak wskazał, "to są drogie inwestycje, bardzo często samorządów na nie nie stać".

Według premiera projekty wodno-kanalizacyjne uzyskają wsparcie szczególnie tam, gdzie "brak jest nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej bądź istnieje ona, ale są też takie sieci wodociągowe, które są niebezpieczne dla zdrowia i następuje ich wymiana".

Premier wyraził nadzieję, że dzięki inwestycjom w modernizację infrastruktury mniejsze gminy będą przyciągać do siebie nowych mieszkańców.

"Aby tak było, to inwestycje w ramach programu +Polski Ład+ będą działały na zasadzie zazębiających się kół (...). Coraz lepsze warunki do życia, lepsza infrastruktura drogowa będzie przyciągać przedsiębiorców. Ci z kolei będą tworzyć razem z państwem, razem z samorządami nowe miejsca pracy" – mówił.

Damian Sławski, wójt Miedzianej Góry podkreślał, że budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu to jeden z ważniejszych punktów na mapie inwestycji w gminie. "To właśnie ta inwestycja zaspokoi podstawowe potrzeby naszych mieszkańców, jak również będzie stanowiła ważny argument dla wszystkich, którzy w najbliższych latach czy miesiącach nimi się staną" – mówił samorządowiec.

Sławski zaznaczył, że realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie montaż finansowy środków z budżetu gminy, funduszu unijnych oraz pieniędzy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z ostatniego programu gmina pozyskała prawie 4,5 mln złotych.

"To właśnie rządowe wsparcie pozwoli nam tę inwestycję zakończyć bez obaw, które wynikają z sytuacji epidemicznej, która powoduje, iż ceny na rynku materiałów budowlanych idą znacząco w górę" – mówił wójt.

Sławski dziękował premierowi i parlamentarzystom za opracowanie programu Polski Ład, który jego zdaniem "będzie kontynuacjom wsparcia, które rząd Zjednoczonej Prawicy przekazuje samorządom".

"Jestem głęboko przekonany, że dzięki takim projektom, dzięki takim środkom nasze samorządy, nasze lokalne społeczności, nasze małe ojczyzny będę zmieniały się na lepsze i będziemy mogli stwarzać naszym mieszkańcom warunki godne do życia i do rozwoju" – podkreślił samorządowiec.

Po spotkaniu w Miedzianej Górze premier odwiedzi Końskie, gdzie podczas zamkniętego spotkania ma rozmawiać z samorządowcami o szczegółowych założeniach programu Polski Ład, a w szczególności działającego w ramach tego programu Funduszu Inwestycji Strategicznych.