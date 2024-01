MCI Capital zakłada, że w 2030 r. nowe inwestycje funduszu przekroczą łącznie 5 mld zł, co uczyni go liderem rynku private equity w regionie, poinformował ISBtech prezes Tomasz Czechowicz. Z kolei wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak dodała, że w latach 2024-2026 MCI chce zwiększyć portfolio o ok. 10 nowych spółek, przeznaczając na to 1,5-2 mld zł.

"Na rynku jest coraz więcej atrakcyjnych propozycji inwestycyjnych. Jeszcze na początku drugiego kwartału minionego roku na sprzedaż trafiały głównie biznesy, które miały problemy z zadłużeniem albo wynikami. Teraz jest dużo lepiej, bo wyceny się nieco poprawiły, ale inwestorów z pieniędzmi wcale nie ma tak wielu. My mamy 1 mld zł 'pod ręką' i będziemy mieli drugi dzięki wyjściom z inwestycji w najbliższych latach. Możemy realizować 3-4 transakcje rocznie i jednocześnie oczekujemy, że będziemy sukcesywnie rosnąć. Zakładamy, że w 2030 r. nasze nowe inwestycje przekroczą łącznie 5 mld zł, co uczyni nas liderem rynku private equity w regionie" - powiedział ISBtech Czechowicz.

W oparciu o kapitały własne

Zaznaczył, że już teraz MCI jest jednym z 3 największych funduszy "mid market" w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości i jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych patrząc na nowe inwestycje.

"Nasz model działania jest unikalny: jako jedyni operujemy w oparciu o własny kapitał (na 30 września kapitał własny MCI wynosił ponad 2,1 mld zł), który jest stale reinwestowany i jesteśmy jednocześnie notowani na GPW w Warszawie. Nasza podstawowa strategia w obszarze digital buyout oraz oczekiwana wielkość nowych inwestycji (25-100 mln euro) nie zmienia się. W ostatnim czasie Grupa MCI rozszerzyła swoje zainteresowania inwestycyjne o obszar climatech, który uważamy za bardzo perspektywiczny - w związku z tym szukamy również interesujących celów w tym sektorze. Nasze działania inwestycyjne wspomagamy intensywnie poprzez pozyskiwanie finansowania w postaci NAV finance. Na początku stycznia planujemy sfinalizować właśnie takie finansowanie o wartości 29 mln euro z Raiffeisen Bank International" - podkreśliła Ogryczak.

Dwa duże zakupy w końcówce roku

Końcówka 2023 r. była dla MCI bardzo intensywna: MCI.EuroVentures sfinalizował dwie transakcje inwestycyjne - Webcon (listopad) oraz Focus (grudzień) o łącznej wartości przekraczającej 240 mln zł. Webcon to wiodący polski producent oprogramowania "low code Business Process Automation", czyli rozwiązania cyfryzującego wewnętrzne procesy w organizacjach. Firma jest zdecydowanym liderem na polskim rynku, jednak od kilku lat istotnie zwiększa swój udział sprzedaży na rynkach zagranicznych - w szczególności na rynkach niemieckojęzycznych oraz Ameryki Północnej. To w tym obszarze MCI widzi główny obszar wzrostu w okresie inwestycyjnym, zaznaczył zarząd funduszu.

Z kolei Focus Telecom to największy dostawca chmurowych rozwiązań contact center, customer experience i usług komunikacji biznesowej w Polsce. Dzięki tej transakcji fundusz MCI umocni swoją pozycję wiodącego inwestora w regionie w spółki działające w modelu Software as a Service (SaaS), dodał zarząd MCI.

MCI Capital jest jednym z największych technologicznych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje 25-100 mln euro w cyfrowych czempionów: spółki technologiczne, spółki przechodzące transformację cyfrową oraz infrastrukturę IT. Fundusz był zaangażowany m.in. w Mall.cz (e-commerce, Czechy), WP.pl (media cyfrowe, Polska), Invia (e-travel, CEE), Dotpay/eCard (fintech, Polska), iZettle (fintech, global) oraz ATM SA (centra danych, Europa).

