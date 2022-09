Reklama

"Zatwierdziłem umowę, stanowiącą zamówienie 48 armatohaubic, 36 wozów towarzyszących. Wartość umowy to jest ponad 3,8 mld zł" - powiedział Błaszczak w Kielcach po podpisaniu umowy.

Przypomniał, że jest to kolejna umowa na dostawę modułów ogniowych. Pierwsza, zawarta w 2016 r., dotyczyła czterech modułów i jest wciąż realizowana.

"Pierwsza umowa z 2016 r. dotyczyła zamówienia czterech modułów ogniowych w ciągu ośmiu lat, zamówienie, które przed chwilą zatwierdziłem dotyczy dwóch modułów ogniowych, ale te moduły zostaną wykonane w 2-2,5 roku. To świadczy o wzroście potencjału produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej i polskiego przemysłu obronnego" - podkreślił wicepremier.

Przypomniał, że impulsem do wzmocnienia Wojska Polskiego była przyjęta przez kilkoma tygodniami ustawa o obronie ojczyzny, zakładająca wzrost liczebności armii oraz wydatków na jej uzbrojenie.

"Konsekwentnie zwiększamy zdolności obronne RP poprzez rozwijanie zarówno liczebne WP jak i wyposażanie WP w nowoczesny sprzęt. Jesteśmy konsekwentni w tych działaniach" - podsumował.

Armatohaubica Krab, ważąca ponad pięćdziesiąt ton, jest w stanie wystrzelić na odległość ok. 40 km do 6 pocisków na minutę. Haubica Krab jest podstawowym środkiem ogniowym dywizjonu artylerii, pododdziału przeznaczonego do realizacji zadań wsparcia ogniowego na szczeblu brygady.

(ISBnews)