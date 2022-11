- Jako Huawei rozumiemy smart city bardzo szeroko. Po pierwsze, to mądre zarządzanie energią, zarówno w odniesieniu do jej generowania, jak i zużycia. Po drugie, sterowanie ruchem ulicznym, również w kontekście elektrycznych samochodów autonomicznych. Po trzecie, sterowanie wszelkimi usługami publicznymi, jak oświetlenie miasta, wywożenie śmieci czy zajętość parkingów. Po czwarte, to efektywne spożytkowanie pozyskanych w tych wszystkich procesach danych do generowania nowych usług, dających szansę, że życie w mieście będzie bardziej przyjemne, ekologiczne, mądre - tłumaczył Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.