Panno młoda, co wybierasz: sól, chleb czy pana młodego?” – pytane są świeżo upieczone żony zgodnie z dawnym zwyczajem. „Sól, chleb i pana młodego, aby zarabiał na niego” – powinna odpowiedzieć tuż przed wejściem na salę weselną. Później organizuje się zabawę pt. „Kto w związku będzie trzymał kasę”. Gdy wygrywa ją kobieta, goście weselni najczęściej śmieją się na całego. Gdy zwycięża mężczyzna – to się wydaje naturalne.

To – krzywdzący jak każdy inny – stereotyp. Szkodliwy tym bardziej, że nie bierze pod uwagę, jak bardzo kobietom faktycznie potrzebne są własne pieniądze. Główny Urząd Statystyczny podaje, że wśród wszystkich rodzin w Polsce aż 19,4 proc. stanowią matki samodzielnie wychowujące dzieci (ojcowie – 2,8 proc.). A mniejsze wynagrodzenie, niższy wiek emerytalny, wiele okresów nieskładkowych – to wszystko sprawia, że kobiety o wiele częściej i dłużej żyją w ubóstwie. I będzie jeszcze gorzej, bo w 2060 r. stosunek pomiędzy średnim wynagrodzeniem otrzymywanym za czas pracy zarobkowej a przeciętną emeryturą wyniesie zaledwie 18,7 proc.

Gdy zadajemy pytanie, dlaczego kobiety nie inwestują, najczęściej słyszymy, że to przez ich mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka.

– Są z natury ostrożniejsze, nie wchodzą tak często w ryzykowne sytuacje, potrzebują więcej informacji do podjęcia decyzji, preferują bezpieczne inwestycje – potwierdza psycholożka Inga Kowalewska, specjalistka z zakresu zarządzania sytuacjami trudnymi i kryzysowymi w organizacji oraz wykładowczyni na uniwersytecie SWPS. Zaznacza przy tym, że jest to pewna generalizacja, bo wśród kobiet można oczywiście znaleźć i takie, których przykład przeczy temu opisowi.

Według Kowalewskiej wpływ na mniejszą liczbę inwestorek ma jednak głównie to, że przez stulecia decyzje finansowe podejmowali mężczyźni. Uważano, że ich domeną są twarde dyscypliny naukowe, a kobiety mogą się spełniać w dziedzinach miękkich, humanistycznych czy artystycznych. Powodowało to narastanie stereotypów.

Do dziś te uprzedzenia mogą decydować o przyszłości wielu dziewcząt. Psycholożka z SWPS mówi, że nauczyciel przekonany, iż dziewczęta nie mogą być dobre np. w matematyce, negatywnie wpływa na ich faktycznie osiągane wyniki w tej dziedzinie. Potwierdzają to opublikowane w 2015 r. wyniki wieloletnich badań amerykańskiego National Bureau of Economic Research. – To jednak nieprawda, że jedna z płci jest bardziej predestynowana do nauki przedmiotów ścisłych – mówi Kowalewska, powołując się na przegląd badań wykonany w 2006 r. przez Elizabeth Spelke z Uniwersytetu Harvarda. A mimo to otoczenie, w tym najbliższa rodzina, mniej lub bardziej świadomie u chłopców kładzie nacisk na przedmioty ścisłe, orientację przestrzenną, zdecydowanie, odwagę czy zaradność. Tymczasem u dziewczynek wspiera raczej budowanie relacji, zdolności komunikacyjne, empatię, a często także posłuszeństwo i spokojne zachowanie.