Nie ma jednej przyczyny stojącej za spadkiem tych inwestycji. Powody obejmują turbulencje geopolityczne, inflację, wzrost stóp procentowych, czy w końcu obniżone wyceny.Wszystkie te czynniki wpłynęły na zmniejszenie zainteresowania inwestorów. Z drugiej strony jednak, znaczenie technologii klimatycznych nie może chyba być wyższe niż teraz. W końcu świat właśnie przeżywa swój najgorętszy rok w historii.

Startupy muszą zrozumieć profil kupujących?

„Spadek na rynku oznacza, że startupy technologiczne związane z klimatem muszą skupić się bardziej na rozwiązywaniu realnych problemów i zrozumieniu profilu kupującego", powiedział Amit Chaturvedy, globalny dyrektor i zarządzający partner SE Ventures, funduszu venture capital o wartości 1 mld euro skoncentrowanego na zarządzaniu energią, zrównoważonym rozwoju i automatyzacji przemysłu.

Jednak finansowanie sektorów przemysłowych o najwyższych emisjach, do których należy produkcja cementu i stali, nadal stanowi stosunkowo niewielki udział w ogólnym finansowaniu technologii klimatycznych, mimo że mają one ogromny wpływ na ogólny poziom emisji. Tylko 14 proc. ostatnich inwestycji w technologię klimatyczną trafiło do tych sektorów, które nie tylko stanowią główne źródło emisji dwutlenku węgla, ale pozostają też tymi, gdzie emisje są wyjątkowo trudne do okiełznania. W tym roku większość środków otrzymały startupy zajmujące się mobilnością i energią.

Złapmy dwutlenek węgla

Tymczasem jednak istnieje technologia, która udowadnia swoją odporność na globalny trend. Chodzi o przechwytywanie, wykorzystywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS). W szczególności przemysł paliw kopalnych inwestuje duże sumy w tę technologię, która może przedłużyć używanie ropy, gazu i węgla. Raport PwC wykazał, że jest to jedyna kategoria technologii, która zanotowała absolutny wzrost inwestycji w ciągu ostatnich dwóch lat. Te wyniki są w dużej mierze zgodne z analizami innych grup, w tym BloombergNEF.

„Wcale nie ma dowodu, że inwestycje w CCUS na pewno się opłacą. Ale jednak rośnie zapotrzebowanie, a przy tym i wsparcie rządowe dla takich projektów. To może dać większą pewność potencjalnym inwestorom w startupy" - napisali autorzy raportu.

Mimo spadku inwestycji w technologię klimatyczną, nadal istnieje nadzieja na rozwój tego sektora. Technologia klimatyczna stanowi bowiem znaczącą część ogólnego rynku inwestycji w startupy (około 11 proc.), a nowi gracze nadal inwestują w ten obszar, co świadczy o trwałym zainteresowaniu sektorem. W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka nowych funduszy, które mogą wesprzeć branżę. Uchwalona w ubiegłym roku w USA ustawa o obniżeniu inflacji również wspiera ten sektor dzięki różnym dotacjom i zachętom dla branż, od zielonego wodoru po elektryfikację domów.