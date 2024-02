Największym zaskoczeniem wydaje się odsetek wskazań na CPK. W wynikach ogólnych to 47 proc. To z jednej strony całkiem sporo, ale tuż po wyborach przy podobnym badaniu było 51 proc. wskazań. Tymczasem sądząc po ostatniej, wzmożonej debacie publicznej wokół tego projektu - w ramach której poparcie dla niego wyrażali nawet przedstawiciele najbardziej żelaznego elektoratu KO czy Lewicy - wydawało się, że temat zaczął przebijać się przez polityczne “bańki”.

Można było też odnieść wrażenie, że będzie stanowić coraz większy problem wizerunkowy dla rządu Donalda Tuska, który od dłuższego czasu nie potrafi sprecyzować swojego stanowiska w sprawie CPK. Tymczasem nasze badanie pokazuje, że po pierwsze większość badanych wciąż nie jest przekonana co do zasadności tej inwestycji, a po drugie budzi ona skrajne emocje w elektoratach. Przykładowo, największymi zwolennikami CPK są wyborcy Konfederacji (89 proc.) i PiS (73 proc.). Natomiast w elektoratach koalicji rządzącej odsetek wskazań jest wyraźnie mniejszy, przykładowo wśród wyborców KO to zaledwie 22 proc.

Dużo mniejsze podziały wywołuje kwestia budowy bloków jądrowych - w wynikach ogólnych to ok. 77 proc. wskazań. Na drugim miejscu znalazła się budowa morskiego terminala kontenerowego w Świnoujściu (70,5 proc.). Najmniej respondentów przekonuje budowa fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera (ok. 38 proc.).