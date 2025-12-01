Wzrost PKB Polski w III kwartale
Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr
Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.:
|2025
|II kw.
|III kw.
|Spożycie ogółem
|3,8
|4,4
|w tym:
|Spożycie
|- w sektorze gospodarstw domowych
|4,5
|3,5
|- publiczne
|2,0
|7,4
|Akumulacja brutto
|5,6
|0,6
|w tym:
|Nakłady brutto na środki trwałe
|-0,7
|7,1
|Eksport
|1,9
|6,1
|Import
|3,4
|5,9
|Popyt krajowy
|4,1
|3,7
|Produkt krajowy brutto
|3,3
|3,8
|w tym:
|Wartość dodana brutto
|2,9
|3,4
