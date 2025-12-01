Wzrost PKB Polski w III kwartale

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr

Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.:

2025
II kw. III kw.
Spożycie ogółem 3,8 4,4
w tym:
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 4,5 3,5
- publiczne 2,0 7,4
Akumulacja brutto 5,6 0,6
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe -0,7 7,1
Eksport 1,9 6,1
Import 3,4 5,9
Popyt krajowy 4,1 3,7
Produkt krajowy brutto 3,3 3,8
w tym:
Wartość dodana brutto 2,9 3,4

