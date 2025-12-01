Wzrost PKB Polski w III kwartale

Z danych GUS wynika, że inwestycje w III kw. wzrosły o 7,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,5 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 3,7 proc. rdr.

Reklama

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w III kw. 2025 r. konsumpcja prywatna w Polsce wzrosła o 4,5 proc. rdr, inwestycje wzrosły o 4,3 proc. rdr, a popyt krajowy o 4,4 proc. rdr

Poniżej składowe PKB za III i II kw. 2025 r.:

2025 II kw. III kw. Spożycie ogółem 3,8 4,4 w tym: Spożycie - w sektorze gospodarstw domowych 4,5 3,5 - publiczne 2,0 7,4 Akumulacja brutto 5,6 0,6 w tym: Nakłady brutto na środki trwałe -0,7 7,1 Eksport 1,9 6,1 Import 3,4 5,9 Popyt krajowy 4,1 3,7 Produkt krajowy brutto 3,3 3,8 w tym: Wartość dodana brutto 2,9 3,4

(PAP Biznes)