Europejski Bank Centralny (EBC) zrewidował prognozę dotyczącą gospodarki strefy euro na 2020 rok do spadku PKB - w scenariuszu bazowym - o 7,3% wobec 8% spadku oczekiwanego we wrześniu br., oraz na 2021 r. odpowiednio do 3,9% wzrostu wobec 5% wzrostu oczekiwanego wcześniej i na 2022 rok - do 4,2% wzrostu z oczekiwanych wcześniej 3,2% wzrostu, podała prezes EBC Christine Lagarde. W 2023 roku bank oczekuje wzrostu PKB o 2,1% r/r.

"W momencie, gdy informacje o perspektywach rozwoju szczepień w najbliższej przyszłości są pocieszające, ryzyko negatywne pozostaje w odniesieniu do implikacji wpływu pandemii na warunki ekonomiczne i finansowe" - powiedziała Lagarde podczas wideokonferencji prasowej. EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian Zobacz również EBC oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro - w scenariuszu bazowym - poziomie 0,2% w 2020 r. (wobec 0,3% oczekiwanych we wrześniu), 1% w 2021 r. (bez zmian) i 1,1% w 2022 r. (wobec odpowiednio 1,3%) i 1,4% w 2023 roku, podała Lagarde.